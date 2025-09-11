الجزائر تنضم رسميا للتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر

انضمت الجزائر، اليوم الخميس 11 سبتمبر، للتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر وذلك خلال أعمال القمة الأفريقية العالمية للهيدروجين، المنعقدة في العاصمة الناميبية ويندهوك، من 9 إلى 11 من هذا الشهر.

وقدم سفير الجزائر لدى ناميبيا، عبد الكريم ضياف، وفي كلمة بهذه المناسبة، الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين في الجزائر، كما استعرض المشاريع والأنشطة الجارية في هذا المجال، مؤكدا على التزام الجزائر بتطوير قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفقا لما أفادت به وزارة الطاقة في بيان.

وتم إطلاق التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، الذي يترأسه وزير الكهرباء والطاقة الجنوب إفريقي، كغوسينتشو راموكغوبا، شهر ماي، بهدف إنشاء منصة تقودها الحكومات الأفريقية وتجمع البلدان القارة الملتزمة بتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، وتعزيز التنسيق والتشاور والتعاون الإقليمي، وترسيخ موقع أفريقيا كرائدة عالمية في اقتصاد الهيدروجين الأخضر.

ويسعى التحالف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية، منها إظهار القيادة السياسية والطموح القاري مع إبراز الطموحات الصناعية الخضراء وضرورة التعاون الأفريقي، ودعم الأُطر القانونية والتنظيمية ومرافقة الحكومات في وضع قوانين تسمح بالاستفادة من الهيدروجين الأخضر، تسريع وتحسين تطوير الأسواق و بناء نماذج التمويل الخضراء لصالح الاقتصادات المحلية، مع تعزيز التطوير التكنولوجي و مشاركة الخبرات التقنية لبناء سلاسل توريد محلية متطورة، وكذا تطوير المعايير والشهادات باعتماد معايير عالية لضمان جودة مشاريع الهيدروجين الأخضر وكذا انشاء شراكات استراتيجية لتعزيز الدعم التقني والفني وتوفير سبل التمويل من الشركاء الدوليين.

ويندرج انضمام الجزائر لهذا التحالف الأفريقي في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين في الجانب المتعلق بتعزيز الشراكة والتعاون الدولي في هذا المجال.

كما سيمكن هذا الانضمام من تعزيز دور الجزائر في التعاون البيني مع الدول الافريقية في مجال الهيدروجين الأخضر وكذا تبادل التجارب والخبرات والتقنيات المتطورة للدول الأعضاء، والمشاركة في برامج التدريب وبناء القدرات، إضافة إلى الولوج إلى فرص التمويل والاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى القاري، حسب المصدر ذاته.