الجزائر تنضم كعضو ملاحظ إلى الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا  

انضمت الجزائر، السبت، إلى الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آيبا), كعضو ملاحظ، وهو إنجاز كبير للدبلوماسية البرلمانية يواكب الديناميكية التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن مراسم الانضمام الرسمي للمجلس الشعبي الوطني كعضو ملاحظ داخل هذه المنظمة البرلمانية الوازنة, جرت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور, على هامش الدورة الحالية للمنظمة.

وشارك في مراسم الانضمام “وفد المجلس الشعبي الوطني برئاسة منذر بودن، نائب رئيس المجلس، ممثلا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور سعادة سفير الجزائر بماليزيا، عبد الحفيظ بونور, حيث تم رفع العلم الوطني، في لحظة رمزية جسدت الحضور الرسمي لبلادنا داخل هذا الفضاء البرلماني الدولي”.

وبذات المناسبة، “منح رئيس الآيبا والأمينة العامة للجمعية القرار الرسمي الخاص بعضوية الجزائر بصفة عضو ملاحظ إلى السيد منذر بودن والسفير الجزائري بكوالالمبور تأكيدا للمصادقة بالإجماع على انضمام الجزائر”.

وأكد بيان المجلس أن “هذا المكسب الجديد, يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية في ظرف زمني قصير, بعد قبول انضمام المجلس الشعبي الوطني السنة الماضية كعضو ملاحظ في برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي (البرلاتينو)”.

كما يندرج في إطار “مواكبة الدبلوماسية البرلمانية للديناميكية التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما بعد توقيع الجزائر على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بما يعكس وحدة الرؤية والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية”.

يذكر أن الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا تأسست سنة 1977 بالعاصمة الفلبينية مانيلا، وتضم اليوم عشر دول أعضاء دائمين في مقدمتها إندونيسيا, ماليزيا, تايلندا, الفلبين, وفيتنام, إضافة إلى 25 عضوا ملاحظا من بينهم قوى كبرى كالصين، روسيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتشكل الآيبا منصة للحوار البرلماني حول القضايا السياسية، الاقتصادية, الاجتماعية والثقافية، فضلا عن دورها المحوري في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ذات الإطار، اعتبر البيان أن انضمام الجزائر إلى الآيبا بصفة ملاحظ، يعد “إضافة نوعية للدبلوماسية الجزائرية, خاصة وأن الجزائر تعتبر بوابة إفريقيا وجسرا بين ضفتي المتوسط, بما يمنحها وزنا استراتيجيا داخل هذا التكتل البرلماني البارز”.

كما يعكس هذا الانضمام “التزام المجلس الشعبي الوطني بالمساهمة الفعلية في أشغال المنظمة, وتوظيف عضويته لخدمة القضايا العادلة وتعزيز التعاون البرلماني الدولي”, وفقا لذات المصدر.

ويحمل هذا التطور أكثر من دلالة — حسب ذات البيان– إذ أنه “يعكس, سياسيا, الاعتراف المتزايد بمكانة الجزائر ودورها الإقليمي والدولي ويعزز موقعها في الدفاع عن القضايا العادلة”, واقتصاديا, هو “يفتح آفاقا واسعة للتقارب مع اقتصادات صاعدة في جنوب شرق آسيا, بما يدعم مساعي تنويع الشركاء واستقطاب الاستثمارات”.

أما من الجانب البرلماني، فهو يشكل “منصة لتعزيز العلاقات بين أعضاء البرلمان الجزائري ونظرائهم في آسيا, بما يسمح بتبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون التشريعي”.

وشدد المجلس في بيانه على أن “انضمام الجزائر إلى الآيبا لا يقتصر على كونه حدثا بروتوكوليا, بل يعد مؤشرا على فعالية الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية وقدرتها على التموقع في فضاءات جديدة, بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للدولة الجزائرية في بناء نظام دولي أكثر عدلا وتوازنا”.

وخلص المجلس الشعبي الوطني الى القول بأن هذا الانضمام، “يرسخ مكانة الجزائر كفاعل محوري في الربط بين آسيا, إفريقيا والعالم العربي, خاصة مع استمرار رئاسة الجزائر للاتحاد البرلماني العربي للسنة الثانية على التوالي”.