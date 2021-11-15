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اقتصاد
لبحث فرص الشراكة بين المؤسسات الوطنية والأجنبية

الجزائر تنظم منتدى الأعمال في ديسمبر المقبل

فاتح. ع
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الجزائر تنظم منتدى الأعمال في ديسمبر المقبل
أرشيف

يعتزم الجناح الجزائري في إكسبو 2020 دبي تنظيم منتدى الأعمال شهر ديسمبر المقبل، سيتم خلاله بحث فرص الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية، حسب ما أعلنه مدير الجناح، مقران أورحمون للتلفزيون العمومي.

وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى إبراز القدرات الاقتصادية للجزائر وفرص التعاون التي تزخر بها السوق الوطنية، حسب ما صرح به أورحمون. كما يتضمن المنتدى ندوات حول مناخ الأعمال في الجزائر يتم فيها شرح التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة التشريعية في مجال الاستثمار، إضافة إلى لقاءات أعمال ثنائية “بي تو بي”، حسب المتحدث.

وسيتم تنظيم التظاهرة بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل في الجزائر. وسيتزامن المنتدى مع تنظيم الدورة الأولى للجنة الأعمال المختلطة الجزائرية-الإماراتية.

من جهة أخرى، أعلن أورحمون عن تنظيم ندوة حول مشروع الطريق العابر للصحراء، ضمن فعاليات المشاركة الجزائرية في إكسبو 2020 دبي، ينشطها رئيس لجنة الاتصال للمشروع، محمد عيادي. ويرمي المنظمون من خلال هذا النشاط إلى التعريف بالبعد الاستراتيجي لهذا المشروع الذي سيلعب دورا هاما في تسريع الاندماج الاقتصادي الجهوي.

وفي الجانب الثقافي، برمج منظمو الجناح الجزائري لشهر جانفي 2022 ندوة حول الاكتشافات الأثرية التي قام بها فريق عمل جزائري لأدوات حجرية تؤكد وجود الإنسان على أرض الجزائر منذ أكثر من2.4 مليون سنة.

وسيقوم خلال هذه الندوة، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الأنثروبولوجية، بشرح مختلف الوسائل العلمية المستخدمة لإثبات هذا الاكتشاف.

وسيتم أيضا تنظيم عدة فعاليات فنية من بينها تلك التي ستنشطها فرق موسيقية من الجنوب الجزائري في 2022، يضيف مدير الجناح.

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