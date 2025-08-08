الجزائر تنفرد بِصدارة الترتيب

انفرد المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم مساء الجمعة، بِصدارة ترتيب فوجه في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

جاء ذلك عقب انتهاء المباراة الأخيرة عن الجولة الثانية لِدور المجموعات، في الفوج الثالث.

وفاز المنتخب المحلي الأوغندي بِثلاثية نظيفة على فريق غينيا كوناكري.

وسجّلت أوغندا أهدافها، في الدقائق الـ 31 (الفيديو) ومن ركلة جزاء في الـ 63 (الفيديو) والدقيقة الأخيرة (الفيديو).

وشهدت هذه الجولة تعادل الجزائر مع جنوب إفريقيا بِهدف لِمثله، وإعفاء النيجر.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- الجزائر 4ن

2- أوغندا 3ن

3- غينيا 3ن

4- جنوب إفريقيا 1ن (ناقص مباراة)

5- النيجر 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة المبرمجة الإثنين المقبل، يُعفى محليو “الخضر”، نظير تنظيم مواجهتَي أوغندا مع النيجر، وغينيا كوناكري مع جنوب إفريقيا.

وبعد انتهاء الجولة الخامسة، يبلغ رائد ترتيب الفوج والوصيف محطة ربع نهائي “شان” 2025.