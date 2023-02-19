الجزائر تنفي: لا تعليق لتأشيرات الفرنسيين

وصفت الحملة الكاذبة بالمزاعم

نددت الجزائر بالحملة الكاذبة الصادرة عن بعض الدوائر المعادية التي تزعم بصدور “قرار” عن السلطات الجزائرية يقضي بتعليق منح التأشيرات السياحية لفائدة المواطنين الفرنسيين، حسبما أفاد به الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح ذات البيان، أنه “تم خلال الأيام الأخيرة تسجيل حملة كاذبة صادرة عن بعض الدوائر المعادية لبلادنا تزعم بصدور “قرار” عن السلطات الجزائرية يقضي بتعليق منح التأشيرات السياحية لفائدة المواطنين الفرنسيين”.

وأكدت الوزارة في ذات السياق، “تفنيدها القطعي لهذه الحملة التضليلية، موضحة أن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج تضمن بشكل مستمر تقديم الخدمات القنصلية وتواصل منحها بشكل عادي للتأشيرات السياحية لمواطني كل البلدان الأخرى بمن في ذلك الفرنسيون الراغبون في التوجه إلى الجزائر.”

كما أوضحت الوزارة أنه منذ مطلع هذه السنة، وفي إطار ترقية الوجهات السياحية نحو الجزائر، “تم بشكل استثنائي، اتخاذ إجراءات تسهيلية إضافية، من أجل السماح بمنح تأشيرات التسوية عند الوصول إلى التراب الوطني (مطارات دولية ومراكز حدودية برية ومينائية) لفائدة مواطني بلدان أخرى الراغبين، في إطار سياحي وعبر وكالات السفر، التوجه إلى إحدى الولايات الـ24 في جنوب البلاد”.

وخلص بيان الوزارة إلى التأكيد، بأن “طلبات الحصول على التأشيرات المقدمة، بشكل شخصي، لازالت تعالج على مستوى المصالح القنصلية الجزائرية بالخارج، طبقا للتنظيم والإجراءات السارية”.