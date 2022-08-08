الجزائر تهنئ حكومة التشاد بعد توقيع اتفاق السلام

أعربت الجزائر، الاثنين، عن ارتياحها، اثر توقيع السلطات التشادية والجماعات والحركات المسلحة، على اتفاق سلام من شأنه فتح الطريق أمام حوار وطني شامل بنجامينا.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجزائر تابعت “بارتياح كبير، توقيع السلطات التشادية وعديد الجماعات والحركات المسلحة، اليوم الاثنين، على اتفاق سلام من شأنه فتح الطريق أمام حوار وطني شامل بنجامينا من اجل سلام دائم بجمهورية تشاد”.

وأوضح ذات المصدر، أن “الجزائر توجه بهذه المناسبة السعيدة، تهانيها الخالصة للحكومة و جميع الأطراف التشادية لالتزامهم الكبير بهذا المسار”، منوهة “بالمساهمة الهامة” لدولة قطر التي احتضنت و سهلت المحادثات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

ودعت الوزارة “الفاعلين التشاديين إلى إنجاح هذا الاتفاق و طي بشكل نهائي صفحة الانقسامات بين الأشقاء و العنف من أجل العمل معا على ترقية تجسيد أهداف المرحلة الانتقالية الجارية لا سيما في مجال الاستقرار والتنمية والحكم الراشد”.

وخلص ذات المصدر إلى أن الجزائر التي كانت ممثلة في هذا الحدث، “تعرب عن أملها في أن يتمكن تشاد بشكل سريع من الإيفاء بوعود هذا الاتفاق”.