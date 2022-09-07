الجزائر تهنئ كينيا على نجاح الانتخابات الرئاسية

هنأت الجزائر كينيا على “حسن سير” الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 9 أوت الماضي والتي أسفرت عن فوز ويليام ساموا روتو متمنية له “كل النجاح في مهمته الجديدة”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الثلاثاء، “تعرب الجزائر عن تهانيها الخالصة لجمهورية كينيا الصديقة على السير الحسن للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أوت 2022 والتي أسفرت عن فوز السيد ويليام ساموا روتو “.

وأضاف البيان أن الجزائر “تتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة” مثمنة “روح المسؤولية ودرجة الوعي المثاليتين للشعب الكيني”.

من جهة أخرى “تجدد الجزائر مرة أخرى إرادتها القوية في العمل بالتشاور مع الرئيس المنتخب من أجل تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين ،علاوة على التشاور بخصوص الهيئات الاقليمية والدولية لصالح القارة الأفريقية والدفاع عن القضايا العادلة”.