الجزائر توافق على استحواذ إيني الايطالية على أصول “بي.بي” البريطانية

بحقول عين صالح وعين أمناس

أكملت شركة إيني الايطالية عملية الاستحواذ بشكل نهائي على أصول شركة بريتيش بيتروليوم “بي.بي-Bp” البريطانية في حقول عين صالح وعين أمناس، التي تدار بالشراكة مع سوناطراك و”إيكوينور” النرويجية، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية.

وأفاد بيان لشركة إيني “تلقت” الشروق نسخة منه أن عملية الاستحواذ التي “أغلقت” بشكل كامل، حصلت على موافقة السلطات الجزائرية المختصة، إضافة إلى هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية “antitrust” (حصلت عليها مطلع ديسمبر الماضي).

وأشار البيان إلى أن إيني التي تتواجد في الجزائر منذ 1981، سيصل إنتاجها خلال العام 2023 إلى 130 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، من خلال عملية الاستحواذ هذه، إضافة لبرامج التطوير الجارية فعليا في حوض بركين، ما يؤكد على أنها شركة الطاقة الأجنبية الرائدة من بين الشركات الناشطة في البلاد.

وحسب البيان فإن “إيني” ستعمل في حقلين وصفتهما بـ “الهامين”، مشيرا إلى أن عملية الاستحواذ أعلن عنها في سبتمبر الماضي، وتهدف من جهة إلى تلبية احتياجات الغاز الأوروبية بشكل أكبر، ومن جهة أخرى تعزيز تواجد الشركة الإيطالية في الجزائر.