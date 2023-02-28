-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
بحقول عين صالح وعين أمناس

الجزائر توافق على استحواذ إيني الايطالية على أصول “بي.بي” البريطانية

حسان حويشة
  • 383
  • 0
الجزائر توافق على استحواذ إيني الايطالية على أصول “بي.بي” البريطانية
أرشيف

أكملت شركة إيني الايطالية عملية الاستحواذ بشكل نهائي على أصول شركة بريتيش بيتروليوم “بي.بي-Bp” البريطانية في حقول عين صالح وعين أمناس، التي تدار بالشراكة مع سوناطراك و”إيكوينور” النرويجية، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية.
وأفاد بيان لشركة إيني “تلقت” الشروق نسخة منه أن عملية الاستحواذ التي “أغلقت” بشكل كامل، حصلت على موافقة السلطات الجزائرية المختصة، إضافة إلى هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية “antitrust” (حصلت عليها مطلع ديسمبر الماضي).
وأشار البيان إلى أن إيني التي تتواجد في الجزائر منذ 1981، سيصل إنتاجها خلال العام 2023 إلى 130 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، من خلال عملية الاستحواذ هذه، إضافة لبرامج التطوير الجارية فعليا في حوض بركين، ما يؤكد على أنها شركة الطاقة الأجنبية الرائدة من بين الشركات الناشطة في البلاد.
وحسب البيان فإن “إيني” ستعمل في حقلين وصفتهما بـ “الهامين”، مشيرا إلى أن عملية الاستحواذ أعلن عنها في سبتمبر الماضي، وتهدف من جهة إلى تلبية احتياجات الغاز الأوروبية بشكل أكبر، ومن جهة أخرى تعزيز تواجد الشركة الإيطالية في الجزائر.

مقالات ذات صلة
نديل: الجزائر ستتوقف عن استيراد المازوت نهائيا في سنة 2023

نديل: الجزائر ستتوقف عن استيراد المازوت نهائيا في سنة 2023

حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا

حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا

الجزائر تصدّر 70 ألف طن من الخضر والفواكه

الجزائر تصدّر 70 ألف طن من الخضر والفواكه

عرقاب يبحث تقدّم مشروعي غار جبيلات والفوسفات المدمج مع السفير الصيني

عرقاب يبحث تقدّم مشروعي غار جبيلات والفوسفات المدمج مع السفير الصيني

170 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر

170 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر

سيارات أقل من 3 سنوات.. شروط الاستيراد

سيارات أقل من 3 سنوات.. شروط الاستيراد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد