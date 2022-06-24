الجزائر توافق على استقبال دوري التتويج السداسي الليبي لكرة القدم

تونس تريد استضافة الدورة أيضا

قالت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يريد إقامة منافسة الدور السداسي لمرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي بالجزائر. وأضاف نفس المصدر أن الشلماني اتصل بشخصية كروية جزائرية “نافذة” أكدت له استعداد الجزائر لمساعدة الاتحاد الليبي لكرة القدم، واحتضان الدورة مع اختيار الملاعب التي تحتضن هذه الدورة.

وكان عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، قد أكد في تصريحات نشرها حساب الاتحاد الليبي على “فيس بوك” أن انطلاق الدور السداسي لمرحلة التتويج سيكون في الثاني من شهر جويلية المقبل، وحتى 17 من الشهر نفسه، وستقام منافساته من مرحلة واحدة وأن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الدورى الليبي، ستختتم يوم 28 من الشهر الجاري، بحسب ما برمجت لجنة المسابقات، مؤكدا أن موعد سحب القرعة وتحديد مواعيد جدول المباريات سيعلن عنه الثلاثاء المقبل.

وبحسب حساب الاتحاد الليبي، فإن الشلماني سيقوم بزيارة إلى الجزائر في الساعات القادمة لحسم مكان السداسي، مؤكدا الاستعانة في إدارة مباريات السداسي بحكام دوليين من مختلف البلدان العربية من بينها الجزائر. نفس المصدر، أشار إلى أن الجزائر ستضع كل الإمكانيات للأندية الليبية، من بينها أحسن الفنادق، وميادين التدريب، مع اختيار الملاعب بالتشاور مع الاتحاد الليبي لكرة القدم.

مصدر “الشروق” أكد أن الجزائر مستعدة لاحتضان هذه الدورة ومساعدة الأشقاء الليبيين، لأجراء هذه الدورة في أحسن الظروف. وهذا، نظرا للعلاقة الجيدة بين الجزائر وليبيا، ومنحها كل الإمكانيات لإنجاح هذه الدورة.

وكانت تونس هي أيضا قد وافقت على استضافة الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021 – 2022)، ويبقى القرار النهائي في يد الأشقاء الليبيين في اختيار مكان إجراء هذه الدورة.