الجزائر توجه صفعة دبلوماسية جديدة للمغرب
انتخب، الجمعة، الدبلوماسي الجزائري العربي جاكتا، رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لعهدة ثانية مدتها 4 سنوات.
وهنأ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، في تغريدة له قائلا” تهانينا للسفير العربي جاكتا على إعادة انتخابه المظفرة اليوم رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية بأغلبية 121 صوتا مقابل 64 لمنافسه المغربي.. أحيي هذا النصر الجزائري العظيم”.
Félicitations à l’Ambassadeur Larbi Djacta pour sa réélection triomphale aujourd’hui à la Présidence de la Commission de la Fonction publique Internationale par 121 voix contre 64 à son concurrent marocain. Je salue cette belle victoire algerienne! pic.twitter.com/6FWhmuZVdR
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) November 4, 2022