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الجزائر توجه صفعة دبلوماسية جديدة للمغرب

الشروق أونلاين
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الجزائر توجه صفعة دبلوماسية جديدة للمغرب

انتخب، الجمعة، الدبلوماسي الجزائري العربي جاكتا، رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لعهدة ثانية مدتها 4 سنوات.

وهنأ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، في تغريدة له قائلا” تهانينا للسفير العربي جاكتا على إعادة انتخابه المظفرة اليوم رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية بأغلبية 121 صوتا مقابل 64 لمنافسه المغربي.. أحيي هذا النصر الجزائري العظيم”.

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