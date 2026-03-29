الجزائر تودع اليامين زروال.. حداد وطني ورسائل تعزية واسعة

تودّع الجزائر أحد أبرز رجالاتها برحيل المجاهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، وسط أجواء من الحزن وإعلان الحداد الوطني، وتدفّق واسع لرسائل التعزية التي أشادت بمسيرته ودوره في خدمة الوطن.

وعلى إثر هذا المصاب، أعلنت رئاسة الجمهورية حدادا وطنيا لثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت، عبر كامل التراب الوطني، وفي الممثليات الدبلوماسية بالخارج مع تنكيس العلم الوطني.

وسيوارى جثمان الفقيد، يوم غد الإثنين بعد صلاة الظهر بمسقط رأسه بولاية باتنة، على أن يتم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه ابتداء ً من منتصف نهار اليوم الأحد، بقصر الشعب.

من جانبه، تقدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك باسمه وباسم كافة إطارات ومناضلي الحزب، بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، وإلى كافة الشعب الجزائري.

وفي نص التعزية، أكد بن مبارك أن الرئيس الأسبق والمجاهد اليامين زروال، يعد أحد رجالات الجزائر الأوفياء، ومن الرعيل الأول الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله.

وأضاف “لقد كان الفقيد رمزًا من رموز الوطنية الصادقة، ورجل دولة حكيمًا، أسهم بحنكة ومسؤولية في قيادة البلاد خلال مرحلة دقيقة من تاريخها، وساهم في إرساء مسار الوئام الوطني، حفاظًا على وحدة الجزائر واستقرارها”.

واعتبر الأمين العام للحزب أن رحيل هذا الرجل العظيم يُعد خسارة جسيمة للجزائر، التي فقدت أحد أبنائها البررة الذين أحبّوها بصدق وأخلصوا لها العطاء.

بدورها، قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب الجزائري كافة إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليمين زروال.

بن دودة قال إنه برحيله تكون الجزائر قد فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، الذين نذروا مسيرتهم لخدمة الوطن، وأسهموا بعزم راسخ في ترسيخ دعائم الدولة وصون استقرارها خلال مراحل حاسمة من تاريخها.

للإشارة، توفي رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليمين زروال، مساء يوم السبت، بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال، حسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وُلد الراحل اليمين زروال في باتنة سنة 1941، وانخرط في صفوف جيش التحرير الوطني وهو في ريعان شبابه، ليواصل بعد الاستقلال مسيرته العسكرية والسياسية حتى تولى رئاسة الجمهورية سنة 1994. ترك المشهد السياسي طوعًا سنة 1999، محتفظًا بمكانة سامية في قلوب الجزائريين الذين رأوا فيه رمزًا للوطنية والوفاء.