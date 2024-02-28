الجزائر توفد 60 إماما إلى 6 بلدان إفريقية وأوروبية

وأئمة جزائريون لإقامة صلاة التراويح بمسجد باريس الكبير

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم الأربعاء، أن الجزائر أوفدت 60 إماما نحو 6 بلدان إفريقية وأوروبية باستثناء فرنسا، بالتنسيق مع مسجد باريس الكبير.

جاء ذلك خلال إشراف الوزير على اجتماع تنسيقي مع عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيز، لمناقشة جملة من المسائل تتعلق بضمان التأطير الروحي والديني لأفراد الجالية.

وقال بلمهدي إن هذا اللقاء يأتي”انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتزاماته تجاه الجالية الوطنية في الخارج”.

وأكد الوزير في ذات السياق، أنه سيتم العمل على إيفاد أئمة لإقامة صلاة التراويح بمسجد باريس كبير، تحسبا لحلول شهر رمضان.

قبل أن يتحدث عن إيفاد 60 إماما جزائريا، نحو 6 بلدان إفريقية وأوروبية. معتبرا ذلك “واجبا وطنيا يحرص عليه رئيس الجمهورية، من أجل ضمان التكفّل الروحي بأبناء الجالية في الخارج”.