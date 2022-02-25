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الجزائر توقع اتفاقية لتسليم المجرمين مع لبنان

الشروق أونلاين
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الجزائر توقع اتفاقية لتسليم المجرمين مع لبنان
ح.م
الرئيس اللبناني رفقة وزراء العدل العرب

سيقوم عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، السبت، بالتوقيع على اتفاقيتين قضائيتين، مع نظيره وزير العدل اللبناني هنري الخوري .

وجاء في بيان لوزارة العدل “تتعلّق الاتفاقية الأولى بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، بينما تتعلّق الثانية بتسليم المجرمين، وسيسبق هذا التوقيع محادثات بين الطرفين حول سُبل تفعيل هذا التعاون بين البلدين”.

وسيشارك عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام، رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب، السبت بمقر السراي الحكومي ببيروت.

وعلى هامش هذه الزيارة، حضي بالقصر الجمهوري اللبناني وزير العدل، بمعيّةِ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيّة، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، باستقبالٍ من رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد ميشال عون، الذي نوّه بأهميّة تعزيز العمل العربي المشترك، وبالمناسبة أبلغه نقل تحياته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما حضي الوزير باستقبالٍ من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي.

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