الجزائر

الجزائر توقع على الإعلان العالمي لحماية العاملين الإنسانيين

محمد فاسي
وزارة الشؤون الخارجية
جانب من مراسم التوقيع

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، في نيويورك ضمن أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مراسم الإطلاق الرسمي للإعلان العالمي لحماية العاملين الإنسانيين.

وخلال المراسم، وقع الوزير عطاف على الإعلان الذي يهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية الضامنة لحماية العاملين في المجال الإنساني، بما يتوافق مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، ويكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

ويأتي إطلاق هذا الإعلان في ظل تصاعد الاعتداءات ضد العاملين الإنسانيين في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد أوضاعًا خطيرة وصعوبات متزايدة لممارسة العمل الإنساني جراء ممارسات الاحتلال الصهيوني.

