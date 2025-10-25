الجزائر توقع على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

في مدينة هانوي بجمهورية فيتنام الاشتراكية

وقّع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، باسم الجزائر، على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مراسم جرت اليوم السبت بمدينة هانوي بجمهورية فيتنام.

وتُعدّ هذه المعاهدة أول صك دولي مخصص لمكافحة الجريمة الإلكترونية على المستوى العالمي، وقد كان للجزائر دور محوري في صياغتها، من خلال رئاستها للجنة المتخصصة بإعدادها وقيادتها للمسار التفاوضي منذ ماي 2021، الذي تُوّج باعتماد الاتفاقية خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

وشهدت مراسم التوقيع مشاركة 64 دولة وهيئة إقليمية، فيما افتُتحت التظاهرة الرسمية من قبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لونغ كونج، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووفود رفيعة المستوى من مختلف الدول.