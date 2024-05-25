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الجزائر

الجزائر توقع على معاهدة الملكية الفكرية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

الشروق أونلاين
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الجزائر توقع على معاهدة الملكية الفكرية والمعارف التقليدية المرتبطة بها
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

وقّعت الجزائر يوم الجمعة بجنيف، على المعاهدة الدولية التي تم اعتمادها بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعاصمة سويسرا، بمشاركة المندوب الجزائري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف رشيد بلادهان.

وأكد رئيس الوفد الجزائري بهذه المناسبة، أن اعتماد هذه المعاهدة الملزمة يعتبر تقدما ملموسا في تعزيز الإطار القانوني الدولي بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالملكية الفكرية.

وأدى الوفد الجزائري دورا مهما في مسار المفاوضات بشأن بنود المعاهدة، التي دامت أكثر من 24 سنة. من خلال تنسيقه للمجموعة الإفريقية لبلورة موقف إفريقي موحّد.

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