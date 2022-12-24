الجزائر توقع على 4 اتفاقيات لترقية التبادل التجاري مع دول الساحل

افتتح وزير التجارة كمال رزيڨ ، مساء الجمعة، أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائر-دول الساحل على هامش الطبعة الـ 36 للتظاهرة الإقتصادية “الأسيهار”.

واوضح بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن أشغال المنتدى تهدف إلى ترقية التبادل التجاري مع دول الساحل ومن مخرجات هذا اللقاء تم التوقيع على أربع اتفاقيات تمثلت في :

1-الإتفاقية الأولى كانت الإمضاء على تأسيس مجلس أعمال جزائري -تشادي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و نظيرتها التشادية.

2-الإتفاقية الثانية كانت بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و بين مؤسسة التسيير السياحي تمنراست و أمضى على هذا الاتفاق كل من السيدة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيدة فتحي نضيرة و المدير العام لمؤسسة تسيير السياحة لتمنراست

3-الاتفاقية الثالثة كانت بين المدير العام للشركة القابضة للنسيج والجلود Getex و ممثل الشركة التشادية مجمع المهري

4-الاتفاقية الرابعة كانت بين مجمع Getex و بين مؤسسة تسيير السياحة لتمنراست