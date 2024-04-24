الجزائر توقّع اتفاقية لإنجاز أكبر مشروع لإنتاج مسحوق الحليب في العالم مع “بلدنا” القطرية

بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار

وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الأربعاء، اتفاقية مع شركة بلدنا القطرية، لإنجاز مشروع مركّب لإنتاج الحليب بالجزائر بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار.

وأشرف على مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب الجزائري، كل من وزراء الفلاحة يوسف شرفة، والمالية لعزيز فايد. وجرت المراسم بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة.

وتمّ التوقيع على الأحرف الأولى من الاتفاقية من طرف المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية سعاد عسعوس، ورئيس مجلس إدارة شركة بلدنا محمد معتز الخياط.

ويهدف هذا المشروع، حسب ما أفادت به الشركة القطرية عبر حساباتها الاجتماعية، إلى إنتاج 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا، تمثل نصف حاجات الجزائر من هذه المادة، عبر تربية 270 ألف رأس من البقر.

ووصفت الشركة مشروعها الاستثماري في الجزائر، بأنه “أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفّف في العالم”. وقالت إنه سيتربّع على مساحة 117 ألف هكتار.

ويتكوّن المشروع من 3 أقطاب صناعية وزراعية، تتمثل في:

مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف،

مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم،

ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.

“وسيسمح هذا المشروع بتغطية 50 بالمئة من الاحتياجات الوطنية من مسحوق الحليب واللحوم الحمراء، وسيستخدم أحدث التقنيات العالمية في المجال”، تضيف “بلدنا”.