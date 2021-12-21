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الجزائر

اعتماد 40 حاضنة بحثية على المستوى الجامعي

س.م
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اعتماد 40 حاضنة بحثية على المستوى الجامعي
أرشيف

كشفت مديرة البحث بوزارة التعليم العالي كميلة غيدوش، الثلاثاء، عن اعتماد 40 حاضنة بحثية على المستوى الجامعي.

وقالت غيدوش خلال حلولها ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة “إن الاهتمام بالابتكار في التقنيات الجديدة من خلال اعتماد 40 حاضنة بحثية على المستوى الجامعي، ما يعكس الأهمية المعطاة لمختبرات البحث وتشجيع الطلاب بمشاريع مجدية مع براءاة اختراع لحماية عملهم البحثي”.

وأوضحت غيدوش أن “اختيار المشاريع يتم وفق الإجراءات العلمية التي تحدد في نهاية اليوم 50 مشروعاً، يتم دعمها في إطار البرنامج الوطني الذي يشرف عليه المجلس الوطني للبحوث العلمية والتكنولوجية”.

وأشارت المتحدثة  إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الملموسة القابلة للتسليم .

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