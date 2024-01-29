الجزائر-تونس: افتتاح أشغال الدورة الأولى لتنمية المناطق الحدودية

تم، اليوم الإثنين، افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، برئاسة وزير الداخلية ابراهيم مراد ونظيره التونسي كمال الفقي.

واستقبل وزير الداخلية إبراهيم مراد نظيره التونسي كمال الفقي قبيل انطلاق أشغال الدورة التي تنعقد بالجزائر يومي 29 و30 جانفي الجاري.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما ما تعلق بتعزيز التعاون في مجال اختصاص الوزارتين.

ويشارك في أشغال هاته الدورة ولاة الولايات الحدوديّة لكلا البلدين، حيث سيعكفون خلال يومين من الأشغال على تسطير خارطة الطريق التي تتضمن الآليات العملية لتنمية المناطق الحدودية والنهوض بها خدمة لمواطني البلدين الشقيقين.