الجزائر تُبرم شراكة جديدة مع أمريكا وإيطاليا

أبرمت الجزائر، ممثلة في مجمع سوناطراك، عقداً مع اتحاد شركات دولية، يضمّ متعاملين أمريكيين وإيطاليين، لإنجاز منشآت تعزّز مكمن حاسي رمل، الأكبر من نوعه للغاز الطبيعي في الجزائر والقارة الإفريقية.

ويتضمن هذا العقد، الذي وقعته سوناطراك، مع (بيكر هيوز/ نوفو بينيون إنترناشيونال إس آر إل وتيكنيمونت إس بي أي)، ووفقا لصيغة الهندسة والإمداد والبناء، إنجاز ثلاثة طوابق ضغط على مستوى المحطات المركزية والشمالية والجنوبية بإجمالي 20 شاحناً توربينياً، وإعادة تكييف شبكة تجميع الغاز الحالية، وإنشاء ثلاث وحدات لإزالة الزئبق من المكثفات، والتوحيد بين خطوط المعالجة لوحدات الإنتاج لحاسي الرمل وبين عمليات الربط بين المرافق (شبكة المياه لمكافحة الحرائق، هواء الأدوات، هواء الخدمة، نظام الديزل، نظام الشعلة ونظام النيتروجين)، من أجل ضمان الحفاظ على مستوى الإنتاج عند 188 مليون متر مكعب قياسي في اليوم.

وتقدر آجال إنجاز هذا المشروع بالنسبة لمحطات التعزيز المركزية والشمالية والجنوبية بـ 33 و36 و39 شهراً، على التوالي، مع بدء تشغيل طوابق التعزيز في أكتوبر 2026 وجانفي 2027 وأفريل 2027، على التوالي.

وسيسمح إنجاز هذا المشروع بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والوفاء بالالتزامات التجارية لسوناطراك على الصعيد الدولي.