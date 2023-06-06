الجزائر تُتوّج بِجائزة “عاصمة الثقافة الرّياضية العربية”

جانب من حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِالجزائر في جانفي 2023.

تُوّجت الجزائر، الثلاثاء، بِلقب عاصمة الثقافة الرياضية العربية لِعام 2023.

وأرجع مجلس أمناء جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، تتويج الجزائر باللّقب في النّسخة الثانية، لِدورها الكبير في إعادة إحياء دورة الألعاب الرياضية العربية، بعد أن غاب هذا التجمّع الرياضي الشبابي الثقافي العربي عن أعين العرب 12 عاما، وتصدّيها لاستضافة النسخة الـ 15 في جويلية المقبل.

كما سبق للجزائر استضافة بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين في كرة القدم، وبطولة إفريقيا أشبال، وقبل ذلك نجاحها الكبير في استضافة دورة ألعاب البحر المتوسط 2022. ما يعكس الاهتمام الكبير التي توليه السلطات العليا للبلاد للرياضة ودعمها لِبطولاتها، بِما يُترجم قناعاتها تجاه الرياضة وقيمها، باعتبارها سلوك إنساني يُقرّب ولا يُباعد، يجمع ولا يُفرّق. فضلا عن حرصها على تعزيز الهُوِّية العربية والحفاظ على تراثها.

يُذكر أن جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية انطلقت العام الماضي، بِرعاية الأمين العام لِجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومباركة اتحاد اللّجان الأولمبية العربية، واتحاد الاتحادات الرياضية العربية.

ويهدف مانحو الجائزة إلى تعميم مبادئ الثقافة الرياضية، ونشر قيمها النبيلة في عالمنا العربي، إلى جانب المساهمة في عملية التنمية المستدامة، وصقل الشباب وتهيئته للمشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع، وفتح المجال أمام المدن لِإبراز اسمها ودورها في خدمة مجتمعها ووطنها.