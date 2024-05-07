الجزائر تُدين “بأشدّ العبارات” تنفيذ الاحتلال عمليات عسكرية في رفح

“تدين الجزائر بأقوى العبارات وأشدها، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني على تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. تحضيرا للقيام باجتياح بري”، وفق ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية يوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن “هذا التصعيد بالغ الخطورة، ينذر بالتسبّب في حصيلة إجرامية غير مسبوقة، وكارثة إنسانية واسعة النطاق والأبعاد”.

قبل أن يدعو المجتمع الدولي إلى “التحرّك بصفة مستعجلة وفورية وحاسمة، للضغط على القوة القائمة بالاحتلال. والكفّ عن مدّها بوسائل ومسبّبات استمرار استقوائها على الأبرياء الفلسطينيين”.

“كما تحذّر الجزائر من أن تواصل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، سيكون له تداعيات بالغة الجسامة، من شأنها أن ترهن لعقود طويلة، مستقبل السلم والأمن في المنطقة برمّتها”، يضيف بيان الخارجية.