الجزائر تُدين بشدة العدوان السافر على سيادة سوريا وحرمة أراضيها ووحدة شعبها

أدانت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية مساء الأربعاء، بشدّة، “عدوان الاحتلال الإسرائيلي السافر” الذي استهدف اليوم مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في العاصمة السورية دمشق ومدينة السويداء.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية:”يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده المستمر في منطقة الشرق الأوسط. وهو يفتح جبهات العدوان، في إطار سعيه لبسط جبروته، وتكريس هيمنته على دول وشعوب المنطقة”.

مضيفا:”وفي تطوّر غير محسوب العواقب، انتقل هذا الاحتلال بعدوانه المفروض على الشقيقة سوريا، إلى مرحلة متقدمة بالغة الخطورة”.

قبل أن يعرب عن “إدانة الجزائر الشديدة لهذا العدوان السافر، لما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة سوريا، وحرمة أراضيها ووحدة شعبها. وتضامنها الكامل مع هذا البلد الشقيق، ومع حقه الشرعي والمشروع في الحفاظ على أمنه واستقراره”.

“كما تجدّد الجزائر دعوتها الملحة لمجلس الأمن، إلى تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقه. في وضع حدّ لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي أدخلت المنطقة بأسرها في دوامة من انعدام الأمن وغياب الاستقرار”، يختم البيان.

وقالت الخارجية السورية في وقت سابق من اليوم، إن العدوان الصهيوني “أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الأبرياء. وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال”.