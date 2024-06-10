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الجزائر

الجزائر تُدين بشدة المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات

الشروق أونلاين
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الجزائر تُدين بشدة المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات

أدانت الجزائر تُدين بأشد العبارات وأقواها المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات بقطاع غزة، التي ارتكبها الكيان الغاصب يوم السبت في حق المدنيين العزل وإمعان هذا الأخير في أعماله الإجرامية الدنيئة التي تزداد ضراوة في تحد صارخ للمجموعة الدولية ولقرارات مجلس الأمن الأممي.

 وقالت الوزارة في بيان لها “وأمام هذه الحلقة الإضافية من مسلسل الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، تؤكد الجزائر على حتمية اضطلاع مجلس الأمن بالمسؤوليات المنوطة به في لجم العدوان الصهيوني وإغاثة الشعب الفلسطيني في محنته المتواصلة ووضع حد نهائي لإفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المسائلة والمحاسبة والمعاقبة.

ودعت الجزائر الهيئات القضائية الدولية بالتعجيل بمحاكمة المجرمين المسؤولين عن هذه المجازر التي تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية.

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