الجزائر تُعادل رقم منتخبَي البرازيل وإسبانيا

عادل المنتخب الوطني الجزائري عصر الثلاثاء، الرقم القياسي للبرازيل وإسبانيا، في عدد المقابلات الدولية المتتالية بِلا هزيمة.

جاء ذلك بعد تعادل “الخضر” سلبا مع منتخب سيراليون، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” الكاميرون 2022.

وبات المنتخب الوطني وقد خاض 35 مباراة دولية بِلا هزيمة، وهو الرقم ذاته للبرازيل ما بين 1993 و1996. وأيضا إسبانيا ما بين 2006 و2009.

ويحوز منتخب إيطاليا الرقم القياسي العالمي، بِرصيد 37 مباراة دولية متتالية بِلا خسارة. وذلك في فترة ما بين أكتوبر 2018 والشهر ذاته من العام الماضي.

ويخوض أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي المقابلتَين القادمتَين أمام غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، مساءَي الـ 16 والـ 20 من جانفي الحالي. وحينها يمكنهم معادلة الرقم القياسي العالمي لِإيطاليا.