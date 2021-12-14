الجزائر تُواجه مُنافسا يضمّ في صفوفه 17 لاعبا مُجنّسا

يضمّ منتخب قطر لِكرة القدم 17 لاعبا مُجنّسا، من أصل 23 كرويا جلبهم لِخوض منافسة كأس العرب 2021.

وتتبارى قطر مع المنتخب المحلّي الجزائري مساء هذا الأربعاء، في إطار الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب.

ومعلوم أن قطر شبه جزيرة تقع في منطقة جنوب غرب آسيا، ويبلغ عدد سكّانها مليونَين ونصف المليون نسمة، استنادا إلى أحدث الإحصائيات الرّسمية.

وتتشكّل أسماء اللاعبين المُجنّسين في منتخب قطر على النّحو التالي:

حراسة المرمى:

1- مشعل برشم: 23 سنة، من السودان.

خطّ الدّفاع:

2- بيدرو ميغيل المُلقّب بـ “رورو”: 31 سنة، من جزر رأس الأخضر (غرب إفريقيا).

3- مصعب خضر: 28 سنة، من السودان.

4- بسام الراوي: 23 سنة، من العراق.

5- إسماعيل محمد: 31 سنة، من السودان.

6- عبد الكريم حسن: 28 سنة، من السودان.

7- عاصم ماديبو: 25 سنة، من السودان.

خطّ الوسط:

8- عبد الله الأحرق: 24 سنة، من اليمن.

9- كريم بوضياف: 31 سنة، (الأب جزائري والأم مغربية).

10- بوعلام خوخي: 31 سنة، من الجزائر.

11- محمد وعد: 22 سنة، من العراق.

12- علي أسد الله: 28 سنة، من البحرين.

13- عبد العزيز حاتم: 31 سنة، من السودان.

خطّ الهجوم:

14- أكريم عفيف: 25 سنة، من اليمن.

15- محمد مونتاري: 27 سنة، من غانا.

16- أحمد علاء الدين: 28 سنة، من مصر.

17- المعز علي: 25 سنة، من السودان.

وتألّق في منافسة كأس العرب ثلاثة لاعبين قطريين مُجنّسين، وهم: المعز علي وأكرم عفيف وعبد العزيز حاتم، حيث سجّلوا 7 أهداف (3 و2 و2، على التوالي) من أصل 11 هدفا أمضاه منتخب “العنّابي” في 4 مقابلات. كما وزّع أكرم عفيف 4 تمريرات حاسمة.

وبِخصوص اللاعبَين بوعلام خوخي (الصورة أدناه، من اليمين) وكريم بوضياف (من اليسار)، فقد خاض الأوّل 3 مقابلات أساسيا، وسجّل هدفا. وشارك الأخير في مقابلتَين أساسيا.

وسبق للاعب بوعلام خوخي أن ارتدى زيّ فريق شبيبة الشراقة، لمّا كان ينتمي إلى فئة الأواسط، ولعب جنبا إلى جنب مع المهاجم إسلام سليماني عام 2009. بينما أبصر كريم بوضياف النور بِفرنسا.

واستلم كلّ من خوخي وبوضياف دعوة تمثيل ألوان المنتخب الوطني آمال (الأولمبي) في خريف 2010، لمّا كان يرأس اتحاد الكرة الجزائري محمد روراوة، ويُشرف على العارضة الفنية التقني عز الدين آيت جودي، لكنهما لم يلعبا أيّ لقاء دولي.

بقيت الإشارة إلى أن التجنيس القطري لم يقتصر على كرة القدم، بل شمل رياضات أخرى في هذا البلد الخليجي، أبرزها كرة اليد وألعاب القوى.