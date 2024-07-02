“الجزائر ثابتة في مواقفها عصية على أعدائها”.. إشادة برفع العلم الفلسطيني في الحفل العسكري

أشاد ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بثبات الجزائر في مواقفها بعد تداول فيديو أظهر رفع العلم الفلسطيني إلى جانب الجزائري خلال حفل تخرج الدفعات العسكرية بأكاديمية شرشال، الذي تم تنظيمه الاثنين بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي استعراض باهر تم تشكيل لوحات باللونين الأخضر والأحمر، ورفع الراية الفلسطينية جنبا إلى جنب الجزائرية تحت تصفيقات الرئيس تبون، الذي أكد في كم من مناسبة على ثبات موقف الجزائر بشأن دعم القضية الفلسطينية.

وقال نشطاء ممن أعادوا نشر الفيديو إن الجزائر “ثابتة في مواقفها، وفية لأصدقائها، وعصية على أعدائها”، لافتين إلى جمال الصورة التي تعكس روح الأخوة والتضامن برعاية رئيس البلاد وكل قادة الجيش.