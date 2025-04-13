الجزائر ثاني أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا خلال الربع الأول
حافظت الجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري على المركز الثاني بقائمة أكبر مصدري الغاز المسال في القارة الأفريقية، حسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الأول من 2025″، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).
في هذا السياق تشير بيانات لوحدة أبحاث منصة الطاقة المتخصصة، تلقت ”الشروق” نسخة منها، إلى أنه رغم انخفاض صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.24 مليون طن خلال المدة من جانفي حتى نهاية مارس 2025، مقارنة مع 2.98 مليون طن في المدة نفسها من عام 2024.
وأرجع مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، انخفاض صادرات الغاز المسال الجزائري إلى أعمال الصيانة المخططة في محطات أرزيو وسكيكدة خلال أول شهرين من العام، موضحا أن أنشطة الصيانة خفضت الإنتاج بأكثر من 0.6 مليون طن.
وأضاف شوقي أن انتهاء صيانة محطات الإسالة دفع صادرات الغاز المسال الجزائري في شهر مارس الماضي إلى 1.16 مليون طن هو أعلى مستوى شهري منذ نوفمبر 2023. وتوقع شوقي عودة الصادرات الجزائرية إلى مستوياتها الفصلية الطبيعية حول 3 ملايين طن في الأشهر الثلاثة المقبلة.
الجزائر مورد مهم للغاز إلى أوروبا
وحسب البيانات ذاتها، جاءت الجزائر في المركز الثاني ضمن كبار المصدرين في أفريقيا بعد نيجيريا، التي بلغت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال نحو 3.43 مليون طن.
واستمرت الجزائر كونها مورد رئيس للدول الأوروبية، حيث حصلت أوروبا على جميع شحنات الجزائر من الغاز المسال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيادة تركيا التي استحوذت على 36 بالمائة من الكمية المصدرة.
وصنفت الجزائر ضمن أكبر 5 دول مصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي بكمية بلغت 1.07 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.57 مليون طن في الربع المقابل من العام الماضي.
وتعد تركيا هي أكثر الدول الأوروبية استيرادا للغاز المسال الجزائري بكمية بلغت 1.03 مليون طن، تليها فرنسا بنحو 0.69 مليون طن.
وفي المركز الثالث، جاءت إسبانيا بكمية واردات من الغاز المسال الجزائري بلغت 0.18 مليون طن، اقتصرت على شهر مارس فقط.
واستعادت الجزائر صدارة قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي والمسال إلى إسبانيا في مارس 2025، بعد أن تراجعت إلى المرتبة الثانية خلال أول شهرين من العام.
وبعد إسبانيا، جاءت إيطاليا بواردات 0.12 مليون طن من الغاز المسال الجزائري، ثم كرواتيا بنحو 0.08 مليون طن، بالإضافة إلى دول أخرى حصلت على 0.14 مليون طن.
جدير بالذكر أن صادرات الغاز المسال الجزائري في 2024 ذهبت إلى 14 دولة حول العالم، بقيادة تركيا التي استوردت وحدها 4.05 مليون طن.