الجزائر ثاني أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا خلال الربع الأول

حسب بيانات منصة "الطاقة" بواشنطن

حافظت الجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري على المركز الثاني بقائمة ‏أكبر مصدري الغاز المسال في القارة الأفريقية، حسب تقرير “مستجدات أسواق ‏الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الأول من 2025″، الصادر عن وحدة ‏أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).‏

في هذا السياق تشير بيانات لوحدة أبحاث منصة الطاقة المتخصصة، تلقت ‏‏”الشروق” نسخة منها، إلى أنه رغم انخفاض صادرات الجزائر من الغاز ‏الطبيعي المسال إلى 2.24 مليون طن خلال المدة من جانفي حتى نهاية مارس ‏‏2025، مقارنة مع 2.98 مليون طن في المدة نفسها من عام 2024.‏

وأرجع مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، انخفاض صادرات الغاز المسال ‏الجزائري إلى أعمال الصيانة المخططة في محطات أرزيو وسكيكدة خلال أول ‏شهرين من العام، موضحا أن أنشطة الصيانة خفضت الإنتاج بأكثر من 0.6 ‏مليون طن.‏

وأضاف شوقي أن انتهاء صيانة محطات الإسالة دفع صادرات الغاز المسال ‏الجزائري في شهر مارس الماضي إلى 1.16 مليون طن هو أعلى مستوى شهري ‏منذ نوفمبر 2023. وتوقع شوقي عودة الصادرات الجزائرية إلى مستوياتها ‏الفصلية الطبيعية حول 3 ملايين طن في الأشهر الثلاثة المقبلة.‏

الجزائر مورد مهم للغاز إلى أوروبا

وحسب البيانات ذاتها، جاءت الجزائر في المركز الثاني ضمن كبار المصدرين ‏في أفريقيا بعد نيجيريا، التي بلغت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال نحو 3.43 ‏مليون طن.‏

واستمرت الجزائر كونها مورد رئيس للدول الأوروبية، حيث حصلت أوروبا على ‏جميع شحنات الجزائر من الغاز المسال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ‏الجاري بقيادة تركيا التي استحوذت على 36 بالمائة من الكمية المصدرة.‏

وصنفت الجزائر ضمن أكبر 5 دول مصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي ‏بكمية بلغت 1.07 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.57 ‏مليون طن في الربع المقابل من العام الماضي.‏

وتعد تركيا هي أكثر الدول الأوروبية استيرادا للغاز المسال الجزائري بكمية بلغت ‏‏1.03 مليون طن، تليها فرنسا بنحو 0.69 مليون طن.‏

وفي المركز الثالث، جاءت إسبانيا بكمية واردات من الغاز المسال الجزائري ‏بلغت 0.18 مليون طن، اقتصرت على شهر مارس فقط.‏

واستعادت الجزائر صدارة قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي والمسال إلى إسبانيا ‏في مارس 2025، بعد أن تراجعت إلى المرتبة الثانية خلال أول شهرين من العام.‏

وبعد إسبانيا، جاءت إيطاليا بواردات 0.12 مليون طن من الغاز المسال ‏الجزائري، ثم كرواتيا بنحو 0.08 مليون طن، بالإضافة إلى دول أخرى حصلت ‏على 0.14 مليون طن.‏

جدير بالذكر أن صادرات الغاز المسال الجزائري في 2024 ذهبت إلى 14 دولة ‏حول العالم، بقيادة تركيا التي استوردت وحدها 4.05 مليون طن.‏