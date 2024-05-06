الجزائر ثاني أكبر مصدر لهذه المادة في العالم

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، خلال افتتاح المعرض الدولي لبناء “باتيماتاك”، ان الجزائر تحتل المركز الثاني عالميا بعد فيتنام، في تصدر مادة “الكلينكر” بقيمة مالية بلغت 438,48 مليون دولار وهي المادة الأولية المستعملة في إنتاج الإسمنت.

وفي كلمة له، خلال افتتاح الطبعة الـ 26 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2024″، في قصر المعارض الصنوبر البحري، أمس الأحد، قال الوزير زيتوني، أن صادرات الجزائر من الاسمنت عموما بلغت 747 مليون دولار في سنة 2023، وذلك من خلال المصانع الـ 18 الموجودة في الجزائر، والتي بلغت قدراتها الانتاجية 39 مليون طن في 2022، غير أن هذه القدرات تتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلية والمقدرة بـ 21 مليون طن.

ومن بين أهم الدول المستوردة لمادة “الكلنكر” الجزائري، أشار الوزير إلى فرنسا بقيمة مالية تقدّر بـ 172 مليون دولار وإيطاليا بـ 113 مليون دولار وبلجيكا بـ 89 مليون دولار.

وأبرز الوزير زيتوني، “الجودة العالية والتنافسية الكبيرة” التي صار يتمتع بها المنتج الجزائري، لا سيما البلاط بأنواعه والإسمنت والسيراميك وحديد التسليح ومنتجات التلبيس والديكورات المصنعة من الجبس، مما يفرض بذل المزيد من الجهد للاستفادة من هذا السوق الواعد عالميا، مفيدا بأن صادرات الجزائر من مواد البناء بلغت في 2023، مستوى 1،2 مليار دولار بعد أن كانت الجزائر في سنوات سابقة مستوردا لمواد البناء بكافة أنواعها.

وفي ظل ارتفاع صادرات مواد البناء الجزائرية نحو الأسواق الأفريقية وبلوغها مستوى 680 مليون دولار، أكد زيتوني، أن هياته الوزارية تسعى إلى تنظيم صالون باتيماتيك في أفريقيا وأوربا وامريكا مستقبلا للتعريف اكثر بالمنتج الجزائري.