الجزائر ثاني أهم مصدّر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي

الجزائر هي ثاني أهمّ مصدّر للغاز الطبيعي عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي في سنة 2023، حسب ما أورده تقرير حديث لمنتدى الدول المصدر للغاز.

وجاء في تقرير المنتدى لشهر جانفي 2024، أن حصة الجزائر من الغاز الطبيعي المصدّر عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبتها 19 بالمئة في السنة الماضية.

لتحتلّ الجزائر بذلك المرتبة الثانية بعد النرويج التي تبلغ حصتها 54 بالمائة. فيما حلّت روسيا في المرتبة الثالثة بما نسبته 17 بالمائة.

وبلغ المعدل الشهري لصادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية 2.41 مليار متر مكعب. مقابل متوسط 7 مليار متر مكعب للنرويج و 2.3 مليار متر مكعب لروسيا.

وتصدّر الجزائر الغاز الطبيعي نحو الاتحاد الأوروبي عبر أنبوب يمتدّ نحو إيطاليا وآخر نحو إسبانيا. فيما تمتلك النرويج 6 أنابيب لنقل الغاز نحو دول القارة.

من جهة أخرى، أصبحت الجزائر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا عام 2023. حسب ما رصده تقرير حديث لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك OAPEC”.

وبلغ إجمالي صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2023، قرابة 13 مليون طن. وهو أعلى معدل لهذه الصادرات منذ عام 2010.

بالمقابل، كانت الصادرات الجزائرية تتراوح في حدود 10.2 مليون طن خلال سنة 2022. ما يعني أن الغاز الجزائري حقّق صادرات أعلى بنسبة 21.6 بالمئة.

“وهي نسبة النمو الأعلى والوحيدة على مستوى جميع الدول العربية خلال عام 2023″، يضيف المصدر ذاته.