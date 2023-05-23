الجزائر جاهزة لاحتضان كأس إفريقيا 2025 أو 2027

المهلة التي حددتها الكاف انتهت الثلاثاء والسنغال آخر المترشحين

انتهت، الثلاثاء، المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تسلم ملفات الترشح الخاصة باحتضان كأس أمم إفريقيا 2027، حيث تأكد رسميا، الثلاثاء، أن الجزائر أودعت ملف ترشحها لهذه المنافسة إلى جانب كل من مصر وبوتسوانا، بالإضافة إلى ملف ثلاثي مشترك بين دول كينيا وأوغندا وتنزانيا، وكذا السنغال الذي قرر في آخر لحظة الترشح، مثلما أكده أمس، نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبدولاي سيدو صو في تصريحات صحفية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أكد أنه حددّ تاريخ 23 ماي الجاري كموعد نهائي لتقديم الاتحاديات الأعضاء في “الكاف” ملفات ترشحها النهائي لاحتضان بطولة 2027، بما في ذلك جميع وثائق العطاء والاستضافة (اتفاقية الاستضافة، واتفاقية المدن المضيفة، والضمانات الحكومية، وما إلى ذلك)، والتي يجب توقيعها حسب الأصول، فيما ستكون الفترة ما بين الفاتح جوان و15 جويلية 2023 مخصصة لقيام الهيئة القارية بزيارات تفتيشية لهذه الدول. في وقت سيتم الإعلان عن البلد الفائز بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2027، في تاريخ لاحق، بقرار من اللجنة التنفيذية للكاف، علما أنّ الجزائر أودعت في وقت سابق من هذا العام ملف ترشحها لاحتضان كان 2025، وسيتم الكشف عن البلد المنظم لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 قبل شهر سبتمبر المقبل.

وكانت الشروق، قد أكدت أن الملف الجزائري الذي أرسل إلى الكاف جاهز مائة بالمائة، حيث اختارت عددا من الملاعب والمرافق “العالمية” لاحتضان هذا الحدث، على غرار ملاعب نيلسون مانديلا، والدويرة و5 جويلية بالعاصمة، ووهران، وقسنطينة، وعنابة، إضافة إلى مراكز التدريب والفنادق والمطارات والمستشفيات.

وأبدعت الجزائر في الآونة الأخيرة باحتضان ثلاث منافسات كبيرة، الأولى الصائفة الماضية وهي ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ثم كأس إفريقيا للاعبين المحليين، ومؤخرا كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، حيث نالت الإشادة من جميع المشاركين وحتى المسؤولين آخرهم رئيس الكاف موتسيبي الذي أكد أن الجزائر نجحت وبامتياز في كل المنافسات التي جرت فوق أراضيها، وهي جاهزة لاحتضان كأس إفريقيا 2025 أو 2027 أو أي منافسة إفريقية أو حتى عالمية.