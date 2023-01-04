الجزائر جاهزة لتؤكد قدرتها على تنظيم البطولات القارية

عضو المكتب التنفيذي للفاف حكيم مدان:

أكد حكيم مدان، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، جاهزية الجزائر لتنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين، مشددا على أن هذه النسخة ستكون فرصة من أجل تأكيد قدرة البلاد على تنظيم الفعاليات الكبرى.

وقال مدان، خلال تصريحات لوسائل الإعلام: “الجزائر جاهزة لاحتضان بطولة أمم إفريقيا للمحليين، وقد سخرت جميع الإمكانيات لإنجاحها”.

وواصل: “أؤكد أننا سنستقبل كل المنتخبات المشاركة بصدر رحب، ويجب علينا أن نضع اليد في اليد من أجل إنجاح الحدث، ونتوقف عن الانتقاد الذي لن يقدم لنا أي فائدة”.

وتابع: “هذا ليس وقت الانتقاد، وإنما وقت العمل لإنجاح هذه البطولة، ونحن مطالبون بأن نسير خطوة بخطوة لكي نصل إلى ما نريد”.

واختتم: “تنظيم الشان ببلادنا، سيكون فرصة لنا لنؤكد للجميع أننا نمتلك كل الإمكانيات التي تسمح لنا بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025”.