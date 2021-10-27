الجزائر جاهزة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود

اللواء قايدي يؤكد لأعضاء مبادرة "5+5 دفاع"

شارك اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بصفته ممثلا للفريق السعيد شنقريحة، في فعاليات الاجتماع الـ13 لرؤساء أركان الجيوش لدول أعضاء مبادرة “5+5 دفاع”، والذي سمح بدراسة وتقييم الوضعيات الأمنية والوبائية السائدة بالناحية الغربية للبحر الأبيض المتوسط، من خلال تبادل التحاليل والتجارب المستقاة من التهديدات والتحديات التي شهدتها الدول الأعضاء، حسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أنّ إطارات عسكرية سامية من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، مالطا، موريتانيا، المغرب، البرتغال وتونس شاركت عبر تقنية التحاضر عن بعد، في هذا الملتقى الذي ترأسه رئيس أركان الجيوش الموريتانية، الفريق محمد بامبا ميقيت، انطلاقا من نواقشوط. وسمح الاجتماع لجميع الوفود المشاركة بدراسة وتقييم الوضعيات الأمنية والوبائية، السائدة بالناحية الغربية للبحر الأبيض المتوسط، من خلال تبادل التحاليل والتجارب المستقاة من التهديدات والتحديات التي شهدتها دول أعضاء مبادرة “5+5 دفاع”.

وخلال تدخله، شدد اللواء رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، حسب المصدر ذاته، على “وجوب تضافر ومضاعفة الجهود، في روح تعاون أمني متعدد الأطراف، يتسم بالواقعية والصراحة بين مختلف دول المبادرة، بهدف التصدي بصفة مسؤولة لمختلف التحديات التي تهدد فضاءنا الجغرافي”.

كما أشار إلى أن “الجزائر، ووفاء لمبادئ وأسس سياستها الخارجية القائمة على مبدأ حسن الجوار، تبقى في أتم الاستعداد للمشاركة في المساعي الدولية والإقليمية لمكافحة تهديد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود”، مؤكدا في ختام مداخلته على “حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المحافظة وتعزيز هذا المنتدى الهام للتعاون”.

س. ع