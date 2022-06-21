الجزائر جاهزة لمنافسات دولية أكثر أهمية من الألعاب المتوسطية

وزير الاتصال يعتبرها جاهزة ورئيس اللجنة الدولية للألعاب يؤكد:

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، الجاهزية لجعل النسخة الـ19 للألعاب المتوسطية بوهران، استثنائية ومميزة سواء من حيث عدد الدول المشاركة في الدورة التي ستنطلق هذا السبت، تزامنا مع الذكرى 60 للاستقلال، والذكرى 70 لإنشاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وقال الوزير لدى إشرافه على افتتاح المركز الدولي للصحافة بفندق ميريديان، إن حفل الافتتاح سيكون مميزا وسيحضره ضيوف الجزائر من مختلف الأقطار العربية والمتوسطية، ورؤساء اتحادات دولية لمختلف الرياضات.

وزير الاتصال، أكد أن الجزائر بذلت جهدا ماراتونيا لبلوغ مستوى عال من الجاهزية للحدث المتوسطي الذي سيكون تحت عدسات أكثر من 1500 صحفي من ضمنهم 500 إعلامي أجنبي.

وأشار بوسليماني إلى تدشين المحطة الجوية الجديدة بمطار أحمد زبانة الدولي، لاستقبال الوفود المشاركة في الدورة التي عرفت قبل يومين افتتاح 4 مطاعم بالقرية الأولمبية.

من جهته، أشاد مجددا، دافيد تيزانو، رئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية، بجاهزية الجزائر لاحتضان الحدث، مؤكدا في تصريح صحفي، أن ما أنجز في هذا التوقيت، يدفع باللجنة الدولية إلى رفع القبعة لدولة بحجم الجزائر، التي رفعت التحدي رغم تبعات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ما تملكه الجزائر من منشآت اليوم، يؤهلها لإقامة منافسات دولية أكثر أهمية من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.