الجزائر جاهزة.. وإعلان “الكاف” قبل أفريل 2023

في انتظار فتح الترشح لاحتضان "الكان"

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بصدد تحضير ملف الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025، خلفا لغينيا التي لم تستطع توفير شروط المنافسة القارية.

وقال مصدر مقرب من الفاف لـ”الشروق” إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بصدد انتظار فتح مناقصة الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025، من طرف الهيئة الكروية الأفريقية، وسحب دفتر الشروط ومعرفة محتواه وتقديم ملف متكامل إلى اللجنة التي تم تعيينها من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي، لهذا الغرض تضم أعضاء من المكتب التنفيذي.

الكاف تعلن عن خليفة غينيا قبل شهر أفريل 2023

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن رسميا الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025 حيث قال رئيس الفاف، جهيد زفيزف، خلال سحب قرعة نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، طبعة 2023، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منحه الضوء الأخضر، لِتقديم ملفّ ترشح الجزائر لِتنظيم البطولة الإفريقية الأولى للمنتخبات، وإن الجزائر تتوفّر على كلّ الإمكانيات التي تسمح لها بِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأضاف نفس المصدر لـ”الشروق”: “كل الاتحادات التي تنوي الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025 تترقب وتنتظر من الكاف تحديد موعد سحب دفتر الشروط، ومن بينها الجزائر طبعا، وعلينا أن ندرس بطريقة جيدة هذا الدفتر وكل جزئياته حتى يكون الملف الجزائري متكاملا، ومطابقا لكل الشروط التي تضعها الكاف لاحتضان كأس إفريقيا 2025”. وأضاف قائلا: “الشيء المهم، أن نقدم الملف في الآجال المحددة ولا ننتظر الدقائق الأخيرة… مازالت الكاف لم تحدد بعد تواريخ إيداع الملفات ونهاية العملية، وسينشر ذلك منطقيا في الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وكانت “الشروق” قد أكدت في عدد سابق أن الجزائر تملك كل مقومات التظاهرات الرياضية الكبرى، على غرار الملاعب الفخمة والعصرية لِبراقي والدويرة ووهران وتيزي وزو، قسنطينة وعنابة، و5 جويلية، إضافة إلى وفرة مراكز التدريب والفنادق والمطارات والمستشفيات، وستكون كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي و4 فيفري 2023 ” فرصة للتأكيد لكل الاتحادات القارية أنها جاهزة لاحتضان أي منافسة مهما كان حجمها.

وفي نفس السياق، قال مصدر من الكاف لـ”الشروق” إن تاريخ تعيين البلد الذي سيخلف رسميا غينيا لم يحدد بعد وقد يكون قبل شهر أفريل 2023،في اجتماع المكتب التنفيذي للكاف الذي قد يكون بنسبة كبيرة بالجزائر على هامش كأس افريقيا لأقل من 23 سنة التي تحتضنها الجزائر في الفترة ما بين 8 إلى 30 أفريل 2023، وقد تلعب هذه المنافسة في ثلاثة ملاعب اختارتها الفاف يومها وهي الملعب الجديد بوهران، ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة وملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، غير أن مصادر أكدت لـ”الشروق” أن هذه الملاعب سيتم تغييرها بإدراج ملعب براقي خلفا لملعب 5 جويلية، وملعب قسنطينة خلفا لملعب 5 جويلية.

نفس المصدر أكد أن اختيار البلد الذي سينظم كأس إفريقيا 2025 سيكون من طرف المكتب التنفيذي للكاف الذي يضم 13 عضوا، علما أن الطريقة القديمة كانت تعتمد على 54 عضوا المشكلين للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، باتريس موتسيبي، قد كشف أنّ هناك عشر دول ترغب في التقدم بملف ترشحها لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 بعد سحب تنظيم هذه البطولة من غينيا، مُشيرا إلى أن “كاف” سيدرس بكل شفافية ملفات المترشحين لتنظيم هذا الحدث، ولن يفضل طرفا على آخر، حيث طلب من الجزائر تقديم ملف ترشحها.

وقد أبدت العديد من البلدان من بينها الجزائر تقديم ملفات ترشحها لهذا الحدث، فضلا عن دول أخرى ترغب في تقديم ملف ترشح مشترك، على غرار ناميبيا وبوتسوانا، فضلا عن تنزانيا وأوغندا، وحرص موتسيبي على التأكيد بأن “كاف سيتحلى بكل الشفافية اللازمة قبل الإعلان عن اسم البلد المستضيف”.

وتعتبر السينغال آخر بلد ينوي الترشح لكأس إفريقيا 2025 حيث أكد وزير الرياضة السينغالي الجديد يانكوبا دياطارا أن حكومة بلاده “تدرس الوضع” قبل اتخاذ قرار نهائي حول إمكانية الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 بعد سحب تنظيم المسابقة من غينيا.