الجزائر جنّدت كل قدراتها الدبلوماسية لإنجاح القمة العربية

السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية، صالح بوشة:

أكد السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج، صالح بوشة، الاثنين أن “الجزائر صادقة في مسعاها ووظفت كل قدراتها الدبلوماسية، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل إنجاح أشغال الدورة الـ31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء”.

وقال صالح بوشة خلال حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى إن “الجزائر سجلت ردود فعل إيجابية من قبل المشاركين نظرا لنوعية الملفات المطروحة على جدول الأعمال، سواء تعلق الأمر بالأمن الغذائي أو بالقضية الفلسطينية أو بإصلاح المنظومة العربية وإلى غير ذلك من البنود التي لديها طابع اقتصادي وسياسي.”

وأضاف المتحدث أن “الجزائر احتضنت هذه القمة ووفرت لها كل شروط النجاح، خاصة وأن هذه القمة تعتبر أول قمة بدون ورق”.

في سياق متصل، أوضح صالح بوشة انه “بسبب رصيد الجزائر في المجال الدبلوماسي ومصداقيتها لدى الأطراف الأخرى، يمكن التأكد وبكل اعتزاز أن كل القمم التي احتضنتها الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم كانت ناجحة”.

كما أضاف قائلا إن “الجزائر ليست في أول امتحان لها، فهي ومنذ الاستقلال عالجت أيضا عدة أزمات دولية وعربية انتهت بنجاح”، لذلك فقد أكد المتحدث أنه “خلال القمة العربية الحالية، يجب توظيف كل الطاقات لتحديد الحد الأقصى مما تم الاتفاق عليه”.

من جهة أخرى، يرى السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية أنه “ما تحقق منذ انطلاق الأشغال يعتبر مكسب ونتيجة جهد دبلوماسي على أعلى مستوى، خاصة وأن القمم العربية لم تنعقد منذ ثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا وبسبب أيضا ما يعيشه العالم العربي من أزمات”.

كما أردف أيضا بالقول إن “الجامعة العربية أثنت على النجاح المحقق في ضبط جدول أعمال هذه القمة بحضور عدة فواعل دولية وعربية”، مشيرا إلى أن “نتائج أعمال هذه القمة ستقاس بمدى تنفيذها”.

وفي الأخير قال بوشة إن “الوضع العربي ليس سهلا بسبب الأزمات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان، لكن ذلك لا يعتبر مانعا لكي تكون القضية الفلسطينية من بين أولويات هذه القمة، خاصة بعد إعلان الجزائر الذي مكن من توحيد شمل مختلف الفصائل الفلسطينية”.