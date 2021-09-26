الجزائر حاضرة بمنتخب تحت 20 عاما في دورة تولون الشهيرة

لم تشارك فيها منذ سنوات الثمانينيات

الدورة تعرف مشاركة كبار المنتخبات العالمية و”صغار المحاربين” أكبر مستفيد

يشارك المنتخب الجزائري تحت 20 عاما في الطبعة 48 لدورة مدينة تولون الفرنسية الشهيرة، والمقررة من 29 ماي إلى 12 جوان 2022، والمعروفة بمشاركة منتخبات الشباب (الآمال) من مختلف القارات، وستكون هذه المشاركة الأولى للجزائر بعد غياب طويل جدّا استمر لأزيد من 35 سنة، ما يجعل “صغار المحاربين” الذين خسروا نهائي كأس العرب مؤخرا أمام فرصة إظهار مواهبهم لكشافي كبار الأندية العالمية.

وتخصص هذه الدورة الكروية الشهيرة للاعبين المولودين ما بين 2002 و2004، حيث ستسمح للاتحاديات الوطنية بالتحضير للبطولات القارية استعدادا لمختلف منافسات الفيفا والألعاب الاولمبية 2024 بباريس، وتملك الجزائر جيلا ذهبيا من اللاعبين في هذه الفئة، يتقدمهم حارس نادي سانت إيتيان، نبيل وناس، ومدافع أولمبيك مرسيليا، ريان دهيليس، وياسين تيتراوي لاعب نادي بارادو.

إلى ذلك، أكد رئيس الدورة، آلان ريفيلو، أنه يتشرف باستقبال المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، للسماح له بالتحضير لمنافسات مماثلة، ويشارك في هذه الدورة 12 منتخبا مقسما على ثلاث مجموعات كل واحدة تضم أربعة بلدان، ويتأهل صاحبا المركزين الأولين إلى الدور نصف النهائي رفقة صاحب أحسن مركز ثاني من بين المجموعات الثلاث، أما الفرق التي لن تتأهل فستلعب مباراة ترتيبية، وتعد دورة تولون، التي تجرى منذ 1967، من أهم المنافسات بالنسبة لمنتخبات الآمال، علما أن طبعتي 2020 و2021 لم تجريا بسبب تفشي جائحة كورونا، فيما توجت البرازيل بآخر طبعة سنة 2019، بعد ثلاثة ألقاب متتالية لإنجلترا (أعوام 2016 و2017 و2018).

يجدر الذكر، أن الجزائر كانت تشارك في هذه المنافسة سنوات الثمانينات، حيث شكلت أغلبية الفريق سنة 1983 من عناصر نادي ديناميكية البناء، عندما احتل آنذاك المرتبة الثالثة في المجموعة وراء البرازيل وألمانيا ومتقدما على الصين، لينهي الدورة في المركز السادس، وهي المرتبة التي نالها في 1984، مع تألق اللاعب مزيان زاغزي، الذي أنهى المنافسة كأحسن هداف (5 أهداف).