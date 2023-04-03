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رياضة

الجزائر حاضرة في أوّل نسخة للبطولة الإفريقية المدرسية

الشروق الرياضي
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الجزائر حاضرة في أوّل نسخة للبطولة الإفريقية المدرسية

يُشارك فريق مدرسي لِكرة القدم من بلدية برج منايل ولاية بومرداس تمثيلا للجزائر، في البطولة الإفريقية لِهذه الفئة.

وتُجرى فعّاليات هذه البطولة بِجنوب إفريقيا، وهي أوّل نسخة بعد أن استحدثتها “الكاف” مُؤخّرا. وذلك بِمشاركة فرق من هذا البلد والجزائر والكونغو الديموقراطية وأوغندا ومالاوي والبنين وغينيا كوناكري.

ويتمثّل اسم الفريق في متوسّطة “بلعواش محمد أولحاج”، حيث يشدّ لاعبوه الرّحال جوّا من الجزائر نحو بلاد أيقونة النّضال والتحرّر الرّاحل “نيلسون مانديلا” هذا الثلاثاء.

وتمنح “الكاف” في اختتام البطولة بِتاريخ الـ 8 من أفريل الحالي، جوائز مالية للفرق الثلاثة الأولى (جدول الترتيب)، تُصبّ في الأرصدة البنكية لِهذه المدارس.

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