الجزائر حققت خطوات عملاقة في حماية وترقية حقوق الطفل

المجلس الوطني لحقوق الانسان:

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السبت، أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال حماية وترقية حقوق الطفل، من خلال جهود معتبرة لتأمين التعليم الإجباري والمجاني وضمان الرعاية الصحية وتوفير الحماية القانونية الكاملة لهذه الفئة.

وفي بيان له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل المصادف للفاتح من جوان، أعرب المجلس عن ارتياحه لـ”الجهود المعتبرة التي ما فتئت تبذلها الدولة الجزائرية، لصالح الطفل، خاصة في مجال تأمين التعليم وإجباريته ومجانيته في كل الأطوار التعليمية وامتصاص التسرب المدرسي في الطورين الثاني والثالث التعليميين ضمن سياسة التكوين المهني والتمهين”.

كما أشاد بـ”الانخفاض الكبير” لمعدل الوفيات لدى الأطفال، معتبرا إياه “مكسبا” في مجال الحفاظ على حياة الطفل وضمان احاطته بالرعاية الصحية وهو “ما تؤكده كل التقارير المتخصصة لآليات الأمم المتحدة”.

وثمّن المجلس بذات المناسبة، “الحرص الدائم للمشرع الجزائري على إحاطة الطفل بالحماية القانونية الكاملة”، مشيرا إلى أن الجزائر خطت “خطوات عملاقة في مجال حماية وترقية الطفولة، خاصة بدسترة مبدأ محوري في المادة الـ71 من دستور 2020، عزز حقوق الطفل بتكريس المصلحة العليا للطفل”.

كما أقر المشرع الجزائري بشكل خاص – وفقا للمجلس – “الحماية القانونية للطفل من كل أشكال العنف والخطر، ومن أمثلة ذلك إقرار تكييف العقوبة لحالة القصر، وفصل الأحداث الصغار عن الكبار بالمؤسسات العقابية، وإحداث مراكز لإعادة التربية وإدماج الأحداث، كما شدد في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، العقاب على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال”.

وفي سياق ذي صلة، أكد المجلس على ضرورة “تضافر جهود كل الفاعلين لتحقيق حماية مضاعفة للطفل”، وذلك من خلال “رسم سياسة عامة متكيفة ومستمرة التطور لحماية الطفل ولمواجهة تنامي المخاطر المهددة للطفولة، في ظل انتشار مخططات عبر الانترنت قد تستهدف الطفل وتجعله عرضة للخطر، مما يستوجب تدعيم شبكة المؤسسات الخاصة بالحماية الاجتماعية للطفولة ومرافقة الأسرة”.