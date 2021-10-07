الجزائر خارج القائمة الحمراء البريطانية للسفر

وضعت بريطانيا الجزائر خارج القائمة الحمراء رفقة 32 دولة ورفعت تحذيراتها بعدم السفر إليها بعد إحراز تقدم في مكافحة فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان، إن هذا التحديث يأتي “في سياق عملية لتبسيط نظام للسفر الدولي، إذ تم استبدال نظام السفر متعدد القوائم بقائمة حمراء واحدة، وتقليل طلبات الاختبار للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل”.

وأشارت إلى أنه “لن تكون هناك أي قيود على السفر إلى أي دولة، ما عدا تلك المدرجة في القائمة الحمراء لأسباب متعلقة بفيروس كورونا، إلا في ظروف استثنائية مثل انهيار النظام الصحي في بلد ما”.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس، إن هذه التعديلات “ستجعل قواعد السفر أكثر وضوحاً، وتدعم الشركات والعائلات في جميع أنحاء بريطانيا، وتسمح للمزيد منا برؤية الأصدقاء والأحبة براحة بال أكبر”.

وأضافت: “نحن نحقق التوازن الصحيح بين الحفاظ على سلامة الأشخاص الذي يظل أولويتنا، ومنحهم حرية ممارسة المسؤولية الشخصية، مع دعم قطاع السفر وهو يواصل التعافي”.