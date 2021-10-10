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الجزائر

الجزائر خارج القائمة الفرنسية الحمراء للسفر

الشروق أونلاين
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الجزائر خارج القائمة الفرنسية الحمراء للسفر

قررت السلطات الفرنسية اخراج الجزائر من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد وادراجها بالقائمة البرتقالية رفقة 4 دول أخرى.

وتظهر خريطة العالم المنشورة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الفرنسية، الجزائر مصنفة مع الدول البرتقالية والتي تعد أقل خطورة في انتشار فيروس كورونا.

وبدخول هذه التعليمة حيز التنفيذ، لن يطرأ تغيير كبير على الإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشخاص الملقحين القادرين على دخول التراب الفرنسي دون الحجر الصحي، بل سيؤثر على غير الملقحين الذين يشترط سفرهم أسبابا قاهرة.

وسينطلق  العمل بهذا القرار بداية من يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، على الساعة منتصف الليل.

وأدرجت فرنسا إضافة إلى الجزائر، أربعة بلدان أخرى في القائمة البرتقالية وهي تونس، المغرب، جنوب إفريقيا وكولومبيا.

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