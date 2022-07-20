الجزائر خارج قوائم الكاف لجوائز السنة 2022

غابت الجزائر عن جميع القوائم النهائية التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الأربعاء، لجوائز السنة 2022.

فقد خرج نادي وفاق سطيف الجزائري من القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في إفريقيا لسنة 2022، التي سيعلن عن الفائز بها هذا الخميس.

وبعد أن اختير النسر السطايفي في القائمة الموسّعة للأندية الـ10 المرشّحة لجائزة الأفضل قاريا. ستقتصر القائمة النهائية على 3 أندية.

ويتعلق الأمر حسب ما أعلن عنه الاتحاد الإفريقي للُّعبة على أندية: الأهلي المصري، ونهضة بركان، والوداد البيضاوي المغربيين.

كما غادر نجم مانشستر سيتي رياض محرز، القائمة القصيرة الخاصة بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2022.

ولم يذكر اسم الجزائر في أي من الفئات الأخرى للجوائز، من المدرّبين، إلى اللاعبين والأندية الصاعدة، مرورا بالفئات النسوية.

وسيقام حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الكاف للعام 2022، أمسية الخميس 21 جويلية، في العاصمة المغربية الرباط.

وفاق سطيف مرشّح لنيل لقب النادي الأفضل في إفريقيا

وفي 30 جوان 2022، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن قائمة الأندية المرشّح لنيل جائزة النادي الأفضل في إفريقيا، وقد ضمّت القائمة نادي وفاق سطيف الجزائري.

وتتنافس على جائزة النادي الإفريقي الأفضل في 2022، 10 فرق، 7 منها أندية عربية هي: وفاق سطيف، الأهلي المصري، الرجاء والوداد ونهضة بركان من المغرب، الأهلي والاتحاد الليبيين.

كما تشمل قائمة المرشّحين للقب الأفضل في إفريقيا، كلّ من تي بي مازمبي الكونغولي، وبيترو أتليتيكو الأنغولي، وأرولاندو بيراتس من جنوب إفريقيا.