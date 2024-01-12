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رياضة

الجزائر خامسا في قائمة أغلى 10 منتخبات في “الكان”

الشروق الرياضي
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الجزائر خامسا في قائمة أغلى 10 منتخبات في “الكان”

يتصدر منتخب نيجيريا، قائمة المنتخب الأعلى قيمة تسويقية في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ”النسور الخضر” 362.75 مليون يورو، وفقا للتقرير الذى نشرته شبكة “ترانسفير ماركت” العالمية، ليصبح الأغلى بين المنتخبات المشاركين في أمم إفريقيا 2023.

وجاء المنتخب الوطني خامسا في ترتيب المنتخبات العشر الأوائل، بعد كل من نيجيريا، المغرب، كوت ديفوار، والسينغال، ومتبوعا بمنتخبات غانا، مالي، الكاميرون، مصر، والكونغو الديمقراطية.

وجاءت قائمة أغلى 10 منتخبات في “الكان” كالتالي:

1ـ نيجيريا (362.75 مليون يورو)

2ـ المغرب (347.40 مليون يورو)

3ـ كوت ديفوار (334.58 مليون يورو)

4ـ السنغال (274.70 مليون يورو)

الجزائر (216.85 مليون يورو)

6ـ غانا (196 مليون يورو)

7ـ مالي (162.35 مليون يورو)

8ـ الكاميرون (137.85 مليون يورو)

9ـ مصر (135.20 مليون يورو)

10ـ  الكونغو الديمقراطية (110.05 مليون يورو)

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