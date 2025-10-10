الجزائر خامس منتخب عربي في كأس العالم 2026

في انتظار تأهل منتخب السعودية

انضم المنتخب الوطني الجزائري إلى قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليصبح الفريق رقم 20 في البطولة، والمنتخب العربي الخامس الذي تأهل إلى النسخة المقبلة من المونديال التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الصيف المقبل.

وتأهل المنتخب الوطني للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ 2014 عندما قدم أداء مميزا في مونديال البرازيل وتأهل إلى دور الـ16 قبل أن يودع أمام منتخب ألمانيا، ونجح المنتخب الجزائري في الوصول إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 1982 بإسبانيا، و1986 بالمكسيك و2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل.

وتضم قائمة المنتخبات العربية التي ضمنت تأهلها لحد الآن إلى كأس العالم منتخبات مصر والمغرب وتونس والأردن والجزائر.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، آخرها في 2018، وقبلها في 1934 و1990 ولم يعبر الدور الأول في الثلاث مشاركات السابقة.

منتخب تونس تأهل إلى المونديال للمرة السابعة في تاريخه، ليحقق رقما قياسيا بالتساوي كأكثر العرب تأهلا لكأس العالم مع المغرب صاحب نفس الرصيد، وتأهل منتخب نسور قرطاج في 6 نسخ سابقة 1978 – 1998 – 2002 – 2006 – 2018 – 2022.

منتخب المغرب صاحب الرقم القياسي في التأهل العربي بالتساوي مع تونس، تأهل في 6 نسخ سابقة أعوام 1970، 1986، 1994، 1998، 2018 وأخيرًا 2022 التي حقق فيها أفضل إنجاز عربي وإفريقي باحتلال المركز الرابع.

وتأهل منتخب الأردن إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة المقبلة في 2026 بعد 40 عامًا من المشاركة في التصفيات.

مكافأة “الفيفا” توازي مبلغ 10.5 مليون دولار..

هذا ما سيجنيه المنتخب الوطني بعد التأهل إلى المونديال

حقق المنتخب الوطني الكثير من المكاسب بعد تأهله إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وللمرة الخامسة في تاريخه، منها مكاسب مالية ضخمة ستشكل انتعاشة قوية لخزينة الاتحاد الجزائري لكرة القدم والكرة المحلية، بعد أن خسر “الخضر” الكثير من هذا الجانب على وجه التحديد في السنوات الماضية، بعد الفشل في التأهل إلى نسختين متتاليتين لكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022.

“الخضر” رسموا تأهلهم إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب الصومال، أول أمس الخميس، بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد على ملعب ميلود هدفي بوهران، ليعززوا مركزهم الريادي بـ22 نقطة كاملة قبل جولة من نهاية التصفيات، بمواجهة أوغندا الثلاثاء المقبل على ملعب حسين آيت أحمد بمحافظة تيزي وزو.

وتجاوز زملاء القائد التاريخي رياض محرز أخيرًا نكسة الكاميرون التي لاحقتهم لحوالي ثلاث سنوات كاملة، عندما فشلوا في التأهل إلى مونديال قطر بالخسارة في الوقت بدل الضائع في لقاء الإياب بالجزائر بهدفين لهدف، بعد أن كانوا فازوا ذهابًا بالكاميرون بهدف من دون رد.ولم يتحصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم على عائدات مالية ضخمة كمكافأة على نتائج منتخب “محاربي الصحراء” منذ التألق في مونديال 2014 بالبرازيل والتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، خاصة أن “الخضر” ودعوا أيضًا أخر نسختين من كأس أمم أفريقيا من الدور الأول.

وسيحصل المنتخب الوطني بعد تأهله الرسمي إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك على مبلغ يوازي الـ10.5 مليون دولار كمكافأة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما ستتحصل عليه كل المنتخبات الموجودة في الدور الأول من كأس العالم.

وسيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغ 1.5 مليون دولار للاتحاد الجزائري قبل بداية كأس العالم، كمساهمة أولية لتغطية تكاليف الاستعدادات والمعسكرات، في حين سيتم صرف المبلغ المتبقي بعد نهاية كأس العالم.

ويمكن لمنتخب الجزائر الرفع من عائداته المالية خلال المنافسة العالمية من خلال النتائج التي سيسجلها في البطولة، حيث تقدر مكافأة الفوز في كل مباراة بمليون دولار، في وقت أن التأهل إلى الدور الـ16 سيؤدي للحصول على مكافأة إضافة تقدر بـ2 مليون دولار.

ومن المتوقع أن لا تقتصر الأرباح المالية المرتقبة على تلك التي يقدمها الاتحاد الدولي لـ”الخضر”، بل ستتعداها إلى عقود الرعاية والإعلانات وحقوق البث التلفزيوني، حيث سيساعد هذا التأهل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في توقيع عقود جديدة تذر عليه مكاسب مالية جديدة، افتقدها خلال السنوات الماضية.

الحاضرون والغائبون على السواء..

لاعبو “الخضر” يعبرون عن فخرهم بالتأهل إلى المونديال

أبدى عناصر المنتخب الوطني الجزائري، سعادتهم بالتأهل إلى كأس العالم 2026، عقب تحقيق الفوز في لقاء الجولة التاسعة وما قبل الأخيرة من التصفيات أمام المنتخب الصومالي، بثلاثية نظيفة، ضمن بها الخضر تأهلهم إلى المونديال المقبل، ليتمكن بذلك الجيل الحالي من الثأر لنفسه ومحو خيبة الكاميرون 2021، وغيابين متتاليين عن أكبر بطولة لكرة القدم في العالم.

وعبّر الدولي الجزائري حسام عوار، ونجم نادي الإتحاد السعودي، عن فخره الكبير بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز المستحق أمام الصومال بثلاثية نظيفة، حيث رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على إكس (تويتر سابقًا) قال فيها: “العمل الجاد يؤتي ثماره.. الجزائر إلى كأس العالم 2026! هذه مجرد بداية، لنكتب فصلًا جديدًا من قصتنا إن شاء الله”.

ورغم غيابه عن مواجهة الصومال، وكذلك اللقاء المرتقب أمام أوغندا هذا الثلاثاء لحساب الجولة العاشرة من التصفيات، بسبب إصابة عضلية على مستوى الفخذ، إلا أن عوار حرص على توجيه رسالة دعم لزملائه في المنتخب، مؤكدًا أنه سيعود بقوة في قادم الاستحقاقات، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

الغائب الأكبر عن المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، اسماعيل بن ناصر، أبدى فخره وسعادته الكبيرة بالتأهل نهائيات كأس العالم 2026، رغم غيابه عن الميدان في مواجهة الصومال، مؤكدًا أن قلبه كان مع زملائه طيلة اللقاء، بعدما نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) قال فيها: “فخور بهذا المنتخب، فخور بهذا البلد لم أكن على أرض الملعب هذا المساء، لكن قلبي كان هناك، مبروك لكل الفريق على هذا التأهل التاريخي”.

القائد الثاني في المنتخب الوطني والمتألق مع نادي ليل هذا الموسم، عيسى ماندي، ظهرت عليه ملامح الارتياح بعد حسم التأهل والعودة إلى الأجواء المونديالية، وهو الذي شارك في نسخة 2014، أبدى سعادته الكبيرة بطي صفحة الماضي والتأهل إلى كأس العالم.

وقال ماندي في تصريحات أدلى بها للتلفزيون العمومي، قائلا ” الحمد لله، هذه الفرحة نحس بها ككل، خاصة وأننا سنستعيد أجواء المونديال بعد التي عشناها في 2014، مررنا بعدة تحديات وفترات صعبة، لم تكن سهلة جدا، لكن نستحق التأهل والفوز، خاصة على أرضية ميداننا”.

وأضاف: “مررنا بفترة صعبة، خاصة بعد السقوط أمام المنتخب الغيني، الذي يعتبر فريقا قويا جدا، لكن هذا الأهم هو العودة بقوة، والتأهل في هذه الظروف أمام جماهيرنا وشعبنا”.

وختم قائلا: “بالعودة إلى الماضي، لم نهضم لحد الآن الطريقة التي أقصينا في النسخة الماضية، لذلك تعاهدنا بيننا نحن اللاعبونّ، أن نعود إلى المونديال، ونمسح الخيبة الماضية، لذلك كنا منذ البداية نطمح للتواجد في كأس العالم، وهاهو الأمر يتحقق وفي أفضل الظروف بعيدا عن لغة الحسابات”.

من جانبه، أبدى الوافد الجديد على النخبة الوطنية وحارس نادي غرناطة الإسباني لوكا زيدان، سعادته بحمل القميص الوطني، معبرا عن فخره الكبير بالتأهل إلى كأس العالم، قائلا: “أنا جد فخور وسعيد، بالتواجد في هذا التأهل، خاصة عندا ترى هذه الجماهير والشعب الجزائري يقف خلفك، جد سعداء رفقة زملائي بالتأهل”.

هداف تصفيات المونديال مع المنتخب الوطني أمين عمورة، ومن شدة السعادة لخص كل مشاعره في كلمة واحدة قائلا: “تحيا الجزائر والحمد لله”. أما مدلل الجماهير الجزائرية، والترجي التونسي، يوسف بلايلي، فعبر عن سعادته بالقول: “أشكر كثيرا الشعب الجزائري، وأقول لهم حان الوقت أن تفرحوا، لكن إن شاء الله، نريد التأكيد في كأس أمم إفريقيا التي نسعى من خلالها إسعادهم من جديد، ولما لا كأس العالم التي نريد فيها التألق”.