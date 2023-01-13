الجزائر رابع سوق إفريقية للمنتجات التركية عام 2022

كشفت معلومات لمجلس المصدرين الأتراك، أن الجزائر تعد رابع مستورد للمنتجات التركية خلال العام 2022، وراء كل من مصر والمغرب وليبيا.

وحسب هذه الأرقام حلت الجزائر في المركز الرابع، في سلم صادرات تركيا إلى دول القارة الإفريقية خلال 2022 بـ 1.9 مليار دولار، وجنوب إفريقيا خامسا بـ 1.6 مليار دولار.

وحلت مصر في المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية الأكثر استيرادا للمنتجات التركية بقيمة 3.9 مليارات دولار، والمغرب ثانيا بـ 3 مليارات دولار، وليبيا ثالثا بـ 2.4 مليار دولار.

وحسب نفس المصدر، فإن صادرات تركيا إلى دول القارة الإفريقية خلال 2022، زادت بنسبة 12.3 بالمئة مقارنة مع صادرات عام 2021.

وأوضحت المعطيات أن قيمة صادرات تركيا إلى دول القارة السمراء خلال العام المنصرم بلغت 21.8 مليار دولار.

وأشارت إلى أن حصة الدول الافريقية من الصادرات التركية خلال العام 2022، بلغت 8.6 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا إلى الخارج.

وبحسب مجلس المصدرين، فإن قيمة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 93.6 مليار دولار، وإلى الشرق الأوسط 32.8 مليار دولار، وإلى إفريقيا 21.8 مليار دولار.