-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
في حفل ضخم بأوبرا الجزائر يوم 06 اكتوبر المقبل

“الجزائر زینة البلدان” يجمع بين الموسیقى، الغناء والروایة

محمود بن شعبان
  • 104
  • 0
“الجزائر زینة البلدان” يجمع بين الموسیقى، الغناء والروایة

اعلنت إدارة أوبرا الجزائر بوعلام بسايح عن تنظيم حفل فني ضخم يوم السادس من اكتوبر المقبل، من خلال مشروع فني یجمع بین الموسیقى والغناء والروایة، ومختلف المؤثرات البصریة والصوتیة، تحت عنوان “الجزائر زینة البلدان” وذلك في اطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

يتمثل المشروع الفني “الجزائر زینة البلدان” في سیمفونیة غنائیة، تحت إشراف مديرة أوبرا الجزائر السیدة فاطمة الزهراء ناموس سنوسي، حيث انطلقت فكرة العرض من الألحان التي وضعها الأسلاف ویرددھا الیوم الأبناء، كرمزیة للتواصل في حب الجزائر التي تبقى في قلوب الجمیع عظیمة ومصدر العز والفخار، حيث ستشارك الأوركسترا السیمفونیة الوطنية تحت قیادة المایسترو لطفي سعیدي في تنشيط الحفل الذي سيجمع ايضا بين الجوق الأندلسي بقیادة المایسترو نجیب كاتب، والمجموعة الصوتیة، بقیادة بن عمار حمودة وئام، الى جانب الراوي حوى عبد المؤمن.

مقالات ذات صلة
وزارة الثقافة تطلق “ورشات تشاور” لإعداد قانون الفنان 

وزارة الثقافة تطلق “ورشات تشاور” لإعداد قانون الفنان 

شاهد.. لحظة إنقاذ سلحفاة بحرية بأحد شواطئ تلمسان

شاهد.. لحظة إنقاذ سلحفاة بحرية بأحد شواطئ تلمسان

هذه حقيقة صور الاعتداء بالضرب على ممرضة في مستشفى ببومرداس

هذه حقيقة صور الاعتداء بالضرب على ممرضة في مستشفى ببومرداس

يوسف القرضاوي.. العلّامة يغادر محراب الحياة

يوسف القرضاوي.. العلّامة يغادر محراب الحياة

الراحلة عانت الظلم في حياتها وحتى بعد وفاتها لم يسأل عنا أي مسؤول

الراحلة عانت الظلم في حياتها وحتى بعد وفاتها لم يسأل عنا أي مسؤول

الشيخ يوسف القرضاوي في ذمة الله

الشيخ يوسف القرضاوي في ذمة الله

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد