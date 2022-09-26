“الجزائر زینة البلدان” يجمع بين الموسیقى، الغناء والروایة

في حفل ضخم بأوبرا الجزائر يوم 06 اكتوبر المقبل

اعلنت إدارة أوبرا الجزائر بوعلام بسايح عن تنظيم حفل فني ضخم يوم السادس من اكتوبر المقبل، من خلال مشروع فني یجمع بین الموسیقى والغناء والروایة، ومختلف المؤثرات البصریة والصوتیة، تحت عنوان “الجزائر زینة البلدان” وذلك في اطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

يتمثل المشروع الفني “الجزائر زینة البلدان” في سیمفونیة غنائیة، تحت إشراف مديرة أوبرا الجزائر السیدة فاطمة الزهراء ناموس سنوسي، حيث انطلقت فكرة العرض من الألحان التي وضعها الأسلاف ویرددھا الیوم الأبناء، كرمزیة للتواصل في حب الجزائر التي تبقى في قلوب الجمیع عظیمة ومصدر العز والفخار، حيث ستشارك الأوركسترا السیمفونیة الوطنية تحت قیادة المایسترو لطفي سعیدي في تنشيط الحفل الذي سيجمع ايضا بين الجوق الأندلسي بقیادة المایسترو نجیب كاتب، والمجموعة الصوتیة، بقیادة بن عمار حمودة وئام، الى جانب الراوي حوى عبد المؤمن.