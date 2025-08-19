الجزائر ستبقى شامخة وحريصة على قرارها السياديّ

جدّد العهد للشهداء والمجاهدين والوفاء لرسالة نوفمبر.. الرئيس تبون:

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أن احتفاء الجزائر باليوم الوطني للمجاهد يعد مناسبة لاستذكار تضحيات الشعب الجزائري وتجديد العهد للشهداء والمجاهدين والوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة، في جزائر شامخة، قوية وحريصة على استقلال قرارها وصون سيادتها.

وفي رسالة وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام 20 أوت 1955 – 1956، قال رئيس الجمهورية: “نحتفي بيوم المجاهد، فنستحضر في هذه الذكرى الـ70 لهجومات الشمال القسنطيني، معارك الشرف التي أبلى فيها جيش التحرير الباسل، وأبرزت قدرة المجاهدين الأبطال على تكبيد الجيش الاستعماري خسائر فادحة وموجعة وتصميما على إلحاق الهزيمة بقواته المدججة من خلال المبادرة بفرض ساحة وتوقيت المواجهة العسكرية على العدو وأدت إلى توسيع صدى ثورة الفاتح نوفمبر 1954 التي كان العالم يتابع فصولها الدامية، وكان الأحرار في أصقاع الدنيا يردّدون انتصاراتها العسكرية في ساحات الوغى وإنجازاتها السياسية في المنابر والمحافل الدولية”.

وأضاف أنه في يوم المجاهد، يحيي الشعب الجزائري أيضا الذكرى الـ69 لمؤتمر الصومام، المنعقد في 20 أوت 1956، حيث “قررت قيادات الثورة في تلك المرحلة من مسار الكفاح الالتئام في إيفري أوزلاقن لإسناد الثورة بآليات التنسيق وبالأطر والهياكل التنظيمية الكفيلة بتحقيق أهدافها، تلك الأهداف التي حدّدها بيان الفاتح من نوفمبر وهبّ الشعب الجزائري الأبي إلى اعتناقها والالتفاف حولها”.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن “احتفاءنا بهذه الذكرى المزدوجة مناسبة نستذكر فيها مكابدات عظيمة وتضحيات جسيمة ومعاناة أليمة تحمّلها الشعب بصبر وشجاعة خلال حرب قاسية ضروس، خاضها مؤمنا بالنصر وبالحق والحرية”.

وتابع أن هذه المناسبة هي “محطة نجدّد فيها العهد للشهداء والمجاهدين والوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة، في جزائر تبنيها إرادة الوطنيين الغيورين على الأمانة، الصائنين للوديعة، جزائر شامخة، قوية حريصة على استقلال قرارها وعلى صون سيادتها وسائرة إلى غايات التنمية المستدامة الحقيقية، التي تدفع بها إلى مستوى البلد الصاعد والواعد بالخير والنماء”.