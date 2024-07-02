الجزائر ستتعرف على منافسيها في تصفيات كان 2025 هذا الخميس

القرعة ستسحب الخميس بحضور بعض أساطير اللعبة

تتجه الأنظار الخميس إلى جنوب إفريقيا 2025، حيث ستجرى عملية سحب قرعة تصفيات كأس إفريقيا للأمم2025، بجنوب إفريقيا، بداية من الساعة الواحدة ونصف زوالا بتوقيت الجزائر، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة إلى جانب بعض أساطير اللعبة في إفريقيا، ناهيك عن اللجنة المنظمة وبعض الضيوف.

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تاريخ الخميس الرابع جويلية الجاري موعدا لإجراء قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستقام بجوهانسبورغ عاصمة جنوب إفريقيا بداية من الساعة الواحدة ونصف بتوقيت الجزائر، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، إلى جانب بعض أساطير اللعبة في القارة السمراء.

وستُجرى عملية سحب القرعة في استوديوهات قناة “سوبر سبورت العالمية”، في رستندبورغ، بجنوب إفريقيا. وسيُقسم 48 بلدا، بما في ذلك المتأهلين الأربعة من الجولة التمهيدية (تشاد، إسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) على 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، للتنافس على تأشيرة العبور إلى النهائيات، حيث يتأهل 2 منتخبان عن كل مجموعة، وقد تم تقسيم المجموعات بحسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي نشر على موقع الفيفا.

وستضم المجموعة الأولى المنتخبات التالية: المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار نيجيريا، تونس الجزائر الكاميرون، مالي، جنوب أفريقيا. والكونغو الديمقراطية وغانا (64).

أما المجموعة الثانية، فتضم: الرأس الأخضر،غينيا،الغابون، غينيا الاستوائية، زامبيا، البنين، أنغولا، أوغندا، ناميبيا، الموزمبيق، مدغشقر، بوركينافاسو.

في حين، تضم المجموعة الثالثة منتخبات كينيا، موريتانيا، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو ليبيا، جزر القمر، الطوغو، السودان، سيراليون، مالاوي، جمهورية أفريقيا الوسطى.

أما المجموعة الرابعة، فنجد منتخبات النيجر، زيمبابوي، رواندا، غامبيا، بوروندي إثيوبيا، بوتسوانا ليسوتو إيسواتينيا، جنوب السودان والتشاد.

وستجرى الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024. في حين ستجرى، الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر 2024 أما الجولتان الخامسة والسادسة فستلعب في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024، لتحديد هوية 23 المتأهلين إلى كان 2025، يضاف إليهم البلد المستضيف، في انتظار الكشف عن البرنامج النهائي على هامش فعاليات القرعة.

وكان من المقرر في الأصل إقامة هذه النسخة في جوان وجويلية 2025، ولكن تم نقلها لتجنب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 جوان إلى 13 جويلية من العام المقبل.

وفي سياق آخر، مازال الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يقرر بعد موعد ومكان مباراة “كأس السوبر” الإفريقية 2024 والتي تجمع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وغريمه الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، كما ولم ترد أي أخبار من الاتحاد الأفريقي بشأن النسخة الثانية من الدوري الأفريقي والتي كانت تسمى في البداية الدوري الأفريقي السوبر. تم التخطيط لأن يكون دوري مصغرا يضم 24 ناديا ومسابقة خروج المغلوب تضم الأندية الأعلى تصنيفا في القارة، وقد ظهرت لأول مرة العام الماضي بمشاركة ثمانية فرق فقط في ثلاث جولات وتوج صنداونز الجنوب أفريقي بلقبها.

هذه القضايا، سيتم دراستها في الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا في العاشر من أكتوبر 2024. وفتح كاف باب تقديم ملفات استضافة بطولات دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، وكأس الأمم الأفريقية ما دون 17 عاما و20 عاما سنة 2025، وحفل جوائز الأفضل في القارة 2024.