الجزائر ستحتضن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، عن تنظيم القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر.

وفي خطاب ألقاه خلال أشغال القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، صرح الرئيس تبون : “أتمنى وسيكون من دواعي سروري استقبالكم بالجزائر, بمناسبة انعقاد القمة المقبلة إن شاء الله”.

وبهدف تعزيز دور الدول المصدرة للغاز للحفاظ على مصالحها, دعا رئيس الجمهورية إلى “فتح حوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها”.

وشدد على ضرورة “البحث المشترك عن أفضل الطرق والوسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الاسواق الدولية. فمن ناحية يعتبر الغاز الطبيعي طاقة للحاضر والمستقبل, طاقة نظيفة مرنة يمكن الوصول إليها, وهي أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة بمعية الطاقات المتجددة”.

الرئيس تبون: منتدى الدول المصدرة للغاز لديه 3 أولويات في المرحلة الراهنة

ودعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، منتدى الدول المنتجة للغاز، إلى وضع 3 أولويات في المرحلة الراهنة تتعلق بتوسيع عضويته لدول أخرى وتعزيز مكانة هذه الطاقة في الأسواق الدولية وكذا ايجاد حلول تكنولوجية لتأكيد جودة الغاز كطاقة نظيفة.

وأكد الرئيس تبون في كلمة خلال قمة الدوحة القطرية إن المنتدى كمنظمة حكومية دولية معترف بها قادرة على جلب الانتباه للأولويات الاتية:

1- حشد المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي لرفع التحديات الحالية والمستقبلية، من خلال انضمام دول جديدة مصدرة ومنتجة للغاز لتعزيز أدوارها والحفاظ على مصالحها من خلال الحوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كأهم محرك لتقدم اقتصاداتها.

2- البحث المشترك عن أفضل مكانة للغاز الطبيعي في الانظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية، فمن ناحية يعتبر الغاز الطبيعي طاقة للحاضر والمستقبل.. طاقة نظيفة ومرنة يمكن الوصول إليها وهي أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة إلى جانب الطاقات المتجددة الأخرى، ومن ناحية أخرى يحتل الغاز الطبيعي مكانة متميزة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مضيفا إن البلدان المنتجة تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي وتؤمن نصيبا كبيرا من الانتاج والمبادلات الغازية، غير أن هذه الطاقة غير متجددة ويتطلب تطويرها استثمارات ضخمة.

3- لابد من ايجاد حلول تكنولوجية فعالة ومبتكرة لتحسين جودة الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة، لضمان وفرتها وقدرتها التنافسية في الأنظمة الطاقوية، ولهذا الغرض يمكن للمنتدى في الوقت الراهن استغلال معهد أبحاث الغاز الموجود في الجزائر لرفع هذا التحدي.